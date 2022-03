Ta gwiazda nie chce umrzeć. Co 15 lat eksploduje i zalewa wszechświat promieniami gamma

Dane obserwacyjne wskazują, że fala uderzeniowa wygenerowana w momencie eksplozji na powierzchni białego karła uderza w cząstki wiatru emitowanego przez sąsiadującego z nim czerwonego olbrzyma. Owa fala uderzeniowa przyspiesza te cząstki do bardzo wysokich energii, przez co zderzają się one z innymi cząstkami (zazwyczaj są to protony) i w tych zderzeniach emitują fotony promieniowania gamma.