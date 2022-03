Szef Revoluta potępia wojnę, chce pomóc Ukraińcom. Ale do Putina nic nie ma

Revolut to ciesząca się uznaniem wśród Polaków brytyjska firma świadcząca usługi bankowości elektronicznej. Założyciel firmy, Nikołaj Storonski, jest Rosjaninem. Właśnie odniósł się oficjalnie do napaści Putina na Ukrainę. O, przepraszam. Według niego, do wojny pomiędzy braćmi i siostrami z Rosji i Ukrainy.