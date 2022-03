Jak wysłać pieniądze za granicę, np. na Ukrainę? Przelew międzynarodowy to tylko jeden ze sposobów

Z Polski i do Polski mamy obecnie dostępne trzy główne sposoby - bank, usługodawcy online oraz poczta. Ze względu na ugruntowaną pozycję banków oraz poczty, osoby chcące przekazać sumy zarówno mniejsze jak i większe zwykle kierują się w pierwszej kolejności do tychże usługodawców. Przelewy międzynarodowe za pośrednictwem usługodawców online często są o wiele bardziej opłacalne i niemal zawsze wygodniejsze w porównaniu do "tradycyjnych" metod. Jednocześnie dzięki najnowszym technologiom szyfrowania pozostają równie bezpieczne i godne zaufania co pani w okienku pobliskiego banku.

Oczywiście nadal ostateczny wybór sposobu transferu pieniędzy jest uzależniony od czynników takich jak kurs wymiany walut, kwota przelewu, kraj nadawcy i odbiorcy czy wysokość prowizji danego usługodawcy lub instytucji. Dlatego zawsze przed podjęciem decyzji warto jest porównać dostępne opcje.