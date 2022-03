Za takie DLC aż chciałoby się płacić, ale Sony dało je za darmo. Returnal: Wyniesienie - recenzja

Housemarque wzięło do DLC to, co sprawdzało się najlepiej w podstawowej wersji gry, rezygnując z elementów, które wydłużały cykle. W rezultacie pierwsze dotarcie do bossa zajęło mi pół godziny, a teraz trafiam na niego w kwadrans. Śmierć Selene nie wkurza aż, jak wcześniej, aczkolwiek po dwukrotnym pokonaniu głównego przeciwnika i przejściu do trzeciego etapu Wieży robi się gorąco.