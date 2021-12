Gra roku 2021 - najlepsza, najgorsza, najbardziej zaskakująca

Niestety, zdaniem redakcji Spider's Web, w minionych 12 miesiącach zabrakło produkcji wybitnej. Takiej na miarę The Last of Us albo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Deathloop, Halo Infinite, Metroid Dread czy Ratchet and Clank: Rift Apart to wszystko bardzo dobre tytuły, ale żaden nie jest niemal doskonały. Z tego powodu nasz redakcyjny tytuł gry roku nie zostanie przyznany. Wolimy takie rozwiązanie od szukania zwycięzcy brew własnym odczuciom. Najbliżej korony była w tym roku Forza Horizon 5, lecz do doskonałego poziomu nieco jej zabrakło, o czym możecie przeczytać w naszej recenzji.