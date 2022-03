Dla naukowców to jeszcze nie koniec poszukiwań. Można nawet powiedzieć, że im bardziej planety nie ma, tym uparciej naukowcy będą jej poszukiwać. Warto też wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiło się kilka ciekawych teorii dot. tego obiektu. W 2018 r. naukowcy z Carnegie sugerowali, że obiektem odkształcającym orbity małych ciał Układu Słonecznego może być nie planeta, a mała czarna dziura o masie 10 mas Ziemi. Taka mikroskopijna czarna dziura miałaby masę wystarczającą do zaburzania orbit, a jednocześnie byłaby całkowicie niewykrywalna z Ziemi. W takim przypadku, aby potwierdzić istnienie owej czarnej dziury, konieczne byłoby wysłanie chmary miniaturowych sond kosmicznych i uważne śledzenie trajektorii ich lotu. Przelatując w pobliżu czarnej dziury, owe trajektorie uległyby odkształceniu i mogłyby potwierdzić obecność masywnego obiektu. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak na razie naukowcy skupiają się na dokładnym przeczesywaniu nieba i poszukiwaniu planety. Być może za jakiś czas okaże się, że faktycznie obserwujemy już granice wszechświata, a nie dostrzegaliśmy masywnej superziemi na swoim kosmicznym podwórku.