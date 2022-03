Telefon Google i Google Wiadomości szpiegowały użytkowników Androida. Zero szacunku dla klientów

Co więcej, sposób w jaki Google Wiadomości wysyła hashe SMS-ów, może być wykorzystany do odczytania ich treści (choć uczony zauważa też, że jest to trudne i nie zawsze możliwe). Aplikacja odczytuje treść SMS-a, generuje hash typu SHA256, a następnie wysyła jego okrojoną część w 128-bitowym formacie. Za pomocą inżynierii wstecznej można z tych danych odczytać co najmniej fragment zawartości. Leith podkreśla jednak, że wydaje się skrajnie wątpliwe, by Google w ten sposób chciał odczytywać treści wiadomości - to raczej niedoskonałe zabezpieczenie niż złowrogie działanie.