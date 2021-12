Ten rok miał należeć do Windowsa 11. Niby się udało, ale ja jestem rozczarowany

Windows 11 nie jest rewolucją na miarę Windowsa 10X. Równie dobrze mógłby zostać wydany jako aktualizacja dla Windowsa 10. To nie oznacza, że jest drobnym uaktualnieniem. Nowy system zapożycza wiele pomysłów opracowanych pierwotnie z myślą o Windowsie 10X. W tym nowe Menu Start, Szybkie akcje czy Powiadomienia. Ma też wiele usprawnień w swojej wewnętrznej budowie. Windows 11 skuteczniej chroni dane użytkownika i lepiej wykorzystuje możliwości nowoczesnego sprzętu od Windowsa 10. To całkiem udany projekt. Przesiadłem się z Windowsa 10, używam na co dzień i ani myślę wracać do poprzedniej wersji.