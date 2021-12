Jeśli tylko plotki się potwierdzą, to pierwsza z produkcji dostępna będzie w wersji zarówno na konsole PS4, jak i na konsole PS5. Dirt 5, bo o tej grze mowa, to dynamiczna samochodówka, którą wyróżnia to, iż może działać w trybie 120 FPS, co ucieszy posiadaczy kompatybilnych telewizorów. Codemasters zabiera graczy na przejażdżkę z wykorzystaniem wielu różnych aut - od wyścigowych aż po terenowe. Trasy różnią się od siebie diametralnie; mamy do dyspozycji zarówno asfalt, jak i ubitą ziemię, a także mroźne mapy pełne lodu.