Kaczyński wypowiedział się o klimacie. Ziarno niepewności zostało zasiane

Nawet jeśli Europa emituje dziś mniej niż 10 proc. gazów i daleka jest od tego, co robią obecnie Chiny i USA, a więc liderzy globalnych emisji (i że jakimś cudem nie ma to żadnego znaczenia na globalne emisje...), to przecież za zmiany klimatu nie odpowiadają działania z ostatniego roku. Tymczasem to właśnie bogaty zachód, do którego kraje wspólnoty należały, doprowadziły do obecnej, kryzysowej sytuacji.