Plus pręży muskuły. 15 mln Polaków w zasięgu zielonego 5G

Plus poinformował właśnie o przebiciu kolejnego kamienia milowego w rozwoju swojego 5G. Jego łączność 5. generacji dociera już do 15 mln osób na terenie Polski.

Nieco ponad rok temu Plus jako pierwszy w naszym kraju ruszył z siecią komórkową 5. generacji . Z początku jego 5G uruchomione na częstotliwości 2600 MHz TDD obejmowało zasięgiem siedem miast, którymi były Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin oraz Wrocław. Operator podawał wtedy, że na start z nowego standardu transmisji danych mogło skorzystać 900 tys. ludzi.

Po nieco ponad roku od ogłoszenia startu 5G w Polsce zielony operator, który niedawno przeszedł rebranding i ogłosił wdrożenie eSIM-a, chwali się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego w rozwoju nowego standardu łączności, a jego sieć 5. generacji dociera już do 15 mln osób, co oznacza, że pokrycie populacji w ciągu kilkunastu miesięcy zwiększyło się aż kilkanaście razy do poziomu 40 proc.