NASA: nieudane pobranie próbki gruntu to nie wina łazika. To wina tego gruntu

Cała procedura wykonania odwiertu, przygotowania specjalnej fiolki i pobrania do niej gruntu została wykonana autonomicznie . Po jej zakończeniu inżynierowie z centrum kontroli misji postanowili sprawdzić, co udało się umieścić fiolce. Ku ich zdumieniu fiolka była nadal pusta. Pierwsza próba zakończyła się zatem porażką.

Po dwóch dniach analiz naukowcy ustalili, co się stało. Jak przekonują w oświadczeniu, cała procedura przebiegła prawidłowo. Okazało się jednak, że miejsce, w którym dokonano odwiertu, pokryte jest niezwykle drobnym pyłem, przez co wysunął się on z urządzenia.