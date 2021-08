W wiecznej zmarzlinie odkryto zwłoki lwicy sprzed 28 000 lat. Są idealnie zachowane

Zmiany klimatu prowadzą do wielu zmian zarówno na lądzie, jak i w oceanach. We wschodniej Rosji prowadzą także do stopniowego topnienia wiecznej zmarzliny, co z kolei powoduje uwalnianie z gleby ogromnych ilości gazów cieplarnianych, co z kolei może jeszcze bardziej napędzać zmiany klimatyczne.