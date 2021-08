Grenlandia próbuje być zielona. Wtem wchodzi Elon Musk z Billem Gatesem i rzucają milionami dolców

Dopiero co pisaliśmy o tym o bardzo odważnej decyzji grenlandzkiego parlamentu, który - przynajmniej w teorii - postanowił poważnie podejść do tematu zmian klimatycznych. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, które kończą na deklaracjach, Grenlandia postanowiła bezzwłocznie wstrzymać wszystkie trwające obecnie projekty poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego i postawić na odnawialne źródła energii. Była to bardzo dobra decyzja.