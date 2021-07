Szukaliśmy polskiego 5G przekraczającego normy promieniowania. Użyliśmy rządowego narzędzia

Rząd uruchomił stronę internetową, na której można sprawdzić, czy gdzieś w kraju przekroczono normy PEM. Platforma o nazwie SI2PEM dostępne jest już dla wszystkich chętnych, a my ruszyliśmy tropem sieci 5G. Sprawdziliśmy, jak działa i co potrafi nowe narzędzie.

Platformę o nazwie SI2PEM przygotowaną przez rząd można znaleźć w sieci i jest ona dostępna dla wszystkich. Autory witryny internetowej w jej centralnej części umieścili mapę polski pełną niebieskich kropek, a po lewej stronie pojawiła się krótka legenda. Oprócz tego na górze znalazło się wyjaśnienie, na co tak właściwie tutaj patrzymy.

Oprócz tego rząd zachęca do przejrzenia witryny Czym jest PEM? , którą powinni przejrzeć wszyscy zaniepokojeni promieniowaniem elektroniki. Twórcy tej strony wyjaśniają, jakie tego typu urządzenia bywają źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, a także jakie są jego źródła w przyrodzie.

Jak używać SI2PEM, czyli Systemu Informacyjnego o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne?

Aby przejrzeć dane, wystarczy wejść na stronę si2pem.gov.pl . Mapę przygotowaną na bazie OpenStreetMap możemy filtrować na kilka różnych sposobów — przede wszystkim na podstawie wyników pomiarów PEM, które pochodzą z 2019 r., 2018 r., 2017 r. oraz 2016 r. i wcześniejszych lat. Niestety oznacza to, że to dane jeszcze sprzed uruchomienia sieci 5. generacji , ale nowsze rekordy z 2020 r. i 2021 r. powinny pojawić się niedługo.

Jak na ten moment w zakładce wyniki pomiarów praktycznie cały kraj na mapie został pokolorowany na jasnoniebiesko, co oznacza natężenie pola elektromagnetycznego mniejsze niż 7 V/m. Jedynie w tych największych ośrodkach miejskich takich jak Warszawa, Trójmiasto, Poznań czy Kraków widzimy większe wartości z przedziału 7-14 V/m, a w widoku całego kraju wyższych wyników nie stwierdzono.

SI2PEM — wyniki pomiarów i symulacja

Po przybliżeniu widoku mapy tak, by było widać poszczególne ulice, możemy sprawdzić konkretne wyniki pomiarów PEM w okolicy stacji bazowych oraz nadajników telewizyjnych DVB-T2. Dostępne są też filtry zaawansowane, które pozwalają nam wybrać prowadzącego instalację (Orange, Play, Plus, T-Mobile) oraz źródło pomiarów. Na liście jednostek dostarczających dane umieszczono następujące podmioty:

Oprócz tego w drugiej zakładce o nazwie Symulacje dostępne są dwa rodzaje symulacji, czyli modelu rozkładu PEM na terenie Polski, które wygenerowano komputerowo dzięki danym o istniejących stacjach bazowych telefonii komórkowej. Pojawia się tutaj zarówno zadeklarowane obłożenie kraju z odpowiednim kolorem od zielonego, przez niebieski, aż do fioletu i czerni.

Z symulacji na 15 lipca 2021 r. wynika, że praktycznie w całym kraju operatorzy nie dobijają do progu 1 proc. nowej normy PEM, a w większych miastach takich jak Warszawa tylko w niektórych miejscach mapa stała się bardziej zielone (1-2 proc.) lub jasnoniebieska (2-5 proc.). Nie ma jednak (przynajmniej na razie) podstaw do obaw, bo do granatu, o fiolecie nie wspominając, nam daleko.