Najlepsze alternatywy dla Microsoft Teams - przegląd platform do pracy zdalnej

Praca zdalna od roku jest codziennością olbrzymiej liczby Polaków. W dobie niemożności załatwiania spraw osobiście, potrzebny jest nam jakiś komunikator do zawodowego funkcjonowania. Możliwości jest wiele, a najpopularniejsze z nich - Teams, Slack, Hangouts i TeamViewer - opiszemy poniżej.

W tym tekście opisaliśmy programy do pracy zdalnej:

Praca zdalna i Microsoft Teams

Microsoft Teams to popularny program do pracy zdalnej, często korzystają z niego również szkoły i uczelnie. Tada Images / Shutterstock.com

Wybierając, czym będziemy posługiwać się podczas pracy zdalnej w szkołach i korporacjach, prawdopodobnie najczęstszym wyborem jest Microsoft Teams. To narzędzie dostępne właściwie dla każdego, bez znaczenia z jakiego systemu operacyjnego korzysta.



Microsoft Teams to narzędzie pozwalające na naprawdę wiele, szczególnie nauczycielom i uczniom. Możliwe jest tam prowadzenie lekcji wideo, spotkań w prywatnych, jak i grupowych (nawet do kilkuset osób na raz). Teams mają też możliwość podłączenia wielu aplikacji biurowych, takich jak choćby Word, Excel czy PowerPoint. W połączeniu z innymi produktami Microsoftu daje mnóstwo możliwości, o czym pisaliśmy w artykule o Microsoft Teams i OneDrive.



Jeśli nie Microsoft Teams, to co? Przegląd alternatyw:

Slack - co to jest?

Z aplikacji Slack korzystamy w redakcji Spider's Web. Program ten zastępuje nam biuro. Maor_Winetrob / Shutterstock.com

Slack to komunikator internetowy stworzony do współpracy zespołowej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych oraz dzielenie się wszelkiego rodzaju plikami. Większość podstawowych funkcji jest darmowa. Jeśli zdecydujemy się na wersję płatną, wyniesie nas to niecałe 7 lub 13 dolarów miesięcznie w zależności od pakietu.



Slack został stworzony właśnie po to, by ułatwić komunikowanie się w korporacjach czy mniejszych firmach i w każdej sytuacji sprawdza się świetnie. Aplikacja ta wyglądem interfejsu i dostępnymi funkcjami mocno przypomina Messengera. Daje możliwość odpowiadania na poszczególne wiadomości, emotki, gify, ustawianie statusu dostępności itp. Jej największą zaletą jest jednak możliwość zintegrowania aplikacji z innymi usługami, takimi jak dysk i kalendarz Google czy Trello. Slack jest dostępny zarówno na komputery Windows i macOS oraz telefony z Androidem i iOS-em.

Praca zdalna w Google Meet?

Google Meet to platforma do pracy zdalnej i zdalnej nauki.

Google Hangouts to usługa, którą na wstępie posiada każdy użytkownik poczty Gmail. Jest to komunikator internetowy, który możemy wykorzystać zarówno do pisania wiadomości jak i odbywania rozmów głosowych i wideo. Jeśli nie posiadamy konta Gmail, wystarczy że pobierzemy wtyczkę Hangouts do naszej przeglądarki. Jest dostępna na wszystkie komputery oraz telefony z iOS i Androidem.



Największym plusem tej aplikacji jest to, że jest darmowa. Minus? Spotkania grupowe muszą ograniczyć się do 10 osób, więc przyda się raczej w mniejszych firmach aniżeli korporacjach.



Na szczęście Google ma dla nas jeszcze inne rozwiązania - Google Chat i Google Meet, a więc rozszerzone wersje Hangout. Google Chat to nic innego jak komunikator do wysyłania wiadomości - indywidualnie lub grupowo.



Google Meet to platforma do rozmów wideo, transmisji na żywo i spotkań w grupach nawet do 250 osób. Ze względu na pandemię Google umożliwił dostęp do Google Meet za darmo dla wszystkich, jednak nie wiadomo kiedy ta usługa się skończy. Aby móc później korzystać z rozszerzonych funkcji Google Hangout, będziemy musieli mieć dostęp do Google Workspace, a ta funkcja jest już płatna. Ceny za różne pakiety wahają się między 20 a 69 zł miesięcznie. Posiadają jednak wiele przydatnych opcji, w tym zwiększone mechanizmy zabezpieczeń, a w to zawsze warto zainwestować.

TeamViewer Meeting zamiast Slacka i Microsoft Teams

Jeśli kojarzycie TeamViewer jako narzędzie do zdalnego sterowania komputerem innego użytkownika, to macie rację. Program ten posiada jednak wiele innych funkcji, które przydadzą się w dobie pracy zdalnej.



Opcja TeamViewer Meeting pozwala na tworzenie wideokonferencji w grupach do 300 osób, komunikowanie się w czatach oraz udostępnianie ekranu i plików. Jest dostępna na wszystkie urządzenia - Windows, Android, iOS oraz macOS. TeamViewer chwali się wysokim poziomem bezpieczeństwa swoich usług dzięki szyfrowaniu danych i możliwości blokowania oraz ustawiania haseł na spotkania.



Ceny w TeamViewer wyglądają następująco: spotkania do 50 uczestników - 39.99 zł, do 100 uczestników - 52,99 zł, a opcja firmowa, a więc do 300 uczestników, za 81,99 zł miesięcznie. Opcja darmowa obsługuje do 5 użytkowników, więc będzie przydatna, jeśli szukamy czegoś na użytek własny.