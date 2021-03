Stale polecam te zestawy do wideokonferencji. Biurowe pakiety kamera + słuchawki od Logitecha są pewniakiem

Martwią się, jaką wybrać kamerę do nauczania zdalnego. Szukają odpowiedniej jakości sprzętu, aby odbierać połączenia od szefa. Chcą lepszej jakości obrazu i dźwięku na miarę swojego nowego stanowiska. Od czasu wybuchu pandemii otrzymuję regularnie pytania o kamery do nauki i biznesu. Moja odpowiedź zawsze jest taka sama i nie rozczarowała jeszcze żadnego znajomego.

Kamery internetowe - zdawałoby się gałąź produktów na wymarciu - przeżywają drugą młodość. Po tym jak znaczna część firm, biznesów i korporacji wdrożyła systemy pracy zdalnej, okazało się, że te malutkie oczka laptopów wcale nie są wystarczające. Tak samo jak wbudowane w obudowy laptopów mikrofony. Uznani producenci akcesoriów biurowych zostali zalani zamówieniami. Po dziś dzień zdobycie porządnego zestawu biurowego w rozsądnej cenie stanowi nie lada wyzwanie.

Jaką wybrać kamerę - to jedno z najczęściej zadawanych mi pytań w ostatnim czasie. Kwestia zakupu nowych urządzeń do domowego biura dotyczy nie tylko rodziców mających uczniów pod swoim dachem, ale również wykładowców, pracowników instytucji finansowych, przysięgłych tłumaczy czy dyrektorów agencji PR. Przedstawiciele rozmaitych profesji chcą popracować nad swoim wizerunkiem, którego nierozłączną częścią w czasach pandemii stała się właśnie jakość połączeń audio i wideo.

Od dwóch lat moja odpowiedź jest niezmienna. Od 2019 r. zawsze rekomenduję te same zestawy.

Dla wielu nie będzie żadnego zaskoczenia w tym, że znajomym proszącym o poradę wskazuję Logitecha. Firma już dekady temu odpowiadała za kilka kultowych produktów biurowych, ale współcześnie dokonuje prawdziwego szturmu na rozmaite sektory rynku elektronicznego. Świetne myszki do gier, rewelacyjne klawiatury mechaniczne, bardzo dobre gamingowe zestawy słuchawkowe, do tego pakiet autorskich technologii - wszystko to sprawia, że Logi posiada dominujący udział w podziale rynkowego tortu urządzeń zewnętrznych.

Do tego Logitech jest konsekwentnie silny w kategorii produktów biurowych. Myszki, klawiatury, kamery i słuchawki tej firmy to stały element wystroju większości biur. Doświadczenie zbierane latami teraz procentuje w dwójnasób, sprawiając, że sprzęt Logi to po prostu uniwersalny pewnik. Do tego uwiarygodniony ocenami w sieci od dziesiątek tysięcy zwykłych użytkowników. Sam również nagminnie korzystam ze sprzętów Logitecha, kupując je na domowy użytek. No bo jak nie rekomendować czegoś, z czego samemu jest się zadowolonym.

Gdy ktoś poszukuje bezkompromisowego biurowego zestawu, powinien zobaczyć Zone Wireless + Brio 4K.

Zestaw Pro Personal Collaboration Kit składa się z bezprzewodowych słuchawek Logitech Zone Wireless oraz kamery internetowej Logitech Brio 4K. Oba urządzenia testowałem jeszcze w 2019 r., pisząc o nich dwie pochlebne recenzje:

Szczególnie zadowolony byłem z technologii aktywnego wyciszenia otoczenia (ANC) użytej w słuchawkach biurowych Zone Wireless. Biorąc pod uwagę lekkość konstrukcji, a także kształt nauszników, aktywna redukcja czyni w tym przypadku cuda. Pozwala w pełni odciąć się od otoczenia, ratując użytkownika przed biurowym (lub domowym) hałasem. Jakość ANC porównałem do bezprzewodowych słuchawek Sony z wyższej półki średniej, co jest bardzo dużym komplementem.

Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość podłączenia słuchawek do dwóch bezprzewodowych źródeł dźwięku jednocześnie - z wykorzystaniem adaptera USB WiFi oraz technologii Bluetooth. Dzięki temu możemy np. podejść do drukarki znajdującej się w innym pomieszczeniu wciąż słuchając firmowej konferencji. Jednocześnie mamy okazję odebrać przychodzące połączenie telefoniczne, wciskając przycisk na obudowie nauszników. Na dokładkę słuchawki możemy naładować bezprzewodowo ładowarkami Qi.

Co do kamery, model Logitech Brio 4K nazwałem w swojej recenzji wręcz zbyt dobrym dla przeciętnego użytkownika. Jakość obrazu połączona z niezwykłą ostrością nadaje się za to do wykorzystania w biznesie. Zwłaszcza jeśli jesteśmy osobą na kierowniczym stanowisku bądź pełnimy fundamentalną rolę podczas służbowych wideokonferencji. Od czasu mojego testu Logitech wzmocnił wsparcie oprogramowania dla tego urządzenia, a także zunifikował biurowe doświadczenie przy pomocy jednego, wszechstronnego programu dla Windows i MacOS.

Warto wspomnieć o wykorzystaniu sensora podczerwieni umieszczonego w kamerze, zwiększającego bezpieczeństwo za sprawą opcjonalnego systemu weryfikacji tożsamości Windows Hello. Brio 4K redukuje ponadto szumy audio, ratuje kadr rejestrowany pod światło lub przy niedostatecznym świetle (autorska technologia RightLight 3) oraz wspiera standard HDR zwiększający atrakcyjność obrazu. Z kolei dzięki trzem domyślnym kadrom 65, 78 i 90 stopni, kamera pozwoli nadać naszemu przekazowi bardziej osobisty bądź bardziej biznesowy charakter.

Bardziej ekonomiczne, ale świetne i warte polecenia rozwiązanie to zestaw Zone Wired + kamera C925e.

Zestaw Personal Collaboration Kit jest odczuwalnie tańszy i pozwala zaoszczędzić około 500 złotych na zakupie. W jego skład wchodzą słuchawki Zone Wired i kamera C925e. Wired to niemal ta sama sprawdzona konstrukcja, co w przypadku wcześniej opisywanego modelu Zone Wireless. Słuchawki są niezwykle lekkie, nie ciążą, nie naciskają na skronie ani nie męczą głowy. Korzystałem z tego modelu podczas upalnego lata przed rokiem, gdy temperatura w mieszkaniu sięgała potwornych 28 stopni Celsjusza. Zakładałem wtedy słuchawki Zone, ponieważ były bardziej przewiewne i komfortowe od moich drogich, pełnych i masywnych zestawów słuchawkowych.

Zone Wired to słuchawki podłączane przy pomocy klasycznego USB lub nowszego USB-C – w pudełku znajdziemy wszystkie odpowiednie przejściówki. Brak wsparcia dla łączności bezprzewodowej oraz brak aktywnej redukcji szumów pozwala producentowi zaoferować model Wired kilkaset złotych taniej w porównaniu do Zone Wireless, co stanowi odczuwalną oszczędność dla każdego użytkownika i każdej firmy. Jednocześnie Zone Wired cechuje się bardzo dobrą jakością audio, wykorzystując membrany premium 40 mm od Logitecha stosowane w droższych konstrukcjach.

Niezwykle pożądanym elementem tańszego zestawu jest biznesowa kamera internetowa C925e, wielokrotnie opisywana jako najlepsze rozwiązanie dla firm z perspektywy stosunku ceny do możliwości. Kamera 925e odróżnia się od starszych modeli wsparciem kodeka H.264, dzięki czemu sprzęt w sposób minimalny obciąża biurowe laptopy oraz komputery stacjonarne. Świetna sprawa, jeśli firmowa baza urządzeń ma już kilka lat na karku.

Kamera rejestruje obraz w jak najbardziej wystarczającej jakości 1080p z szeroko zachwalanym autofokusem oraz technologią optymalizacji RightLight 2. Podwójne wielokierunkowe mikrofony zapewniają odpowiednią słyszalność, natomiast dedykowane oprogramowanie Logitecha oddaje pełną kontrolę nad urządzeniem w ręce użytkownika.

Biurowe zestawy Logitecha cechuje prostota plug-and-play, zunifikowane środowisko wsparcia i certyfikaty dla firm.

Logitech dba o zapewnienie certyfikowanych rozwiązań obejmujących takie narzędzia i platformy jak Skype for Business, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams czy Cisco Webex. Słuchawki i kamery tego producenta świetnie dogadują się z popularnymi rozwiązaniami dla firm i przedsiębiorstw, pozwalając stosować skróty i ułatwienia niedostępne w innych urządzeniach biurowych. Przykładowo, fizyczny przycisk na kablu Zone Wired lub obudowie nausznika Zone Wireless powstał po to, aby natychmiast odbierać połączenia w Microsoft Teams.

Do tego dochodzi szerokie wsparcie systemowe oraz wygodna filozofia plug-and-play. Aplikacja pomocnicza Logi Tune jest dostępna dla systemów Windows, MacOS, Android oraz iOS, pozwalając zmieniać poszczególne zaawansowane parametry słuchawek i kamer internetowych. Jednocześnie każde z urządzeń Logitecha ma działać na stacjonarnych systemach w oparciu o zasadę podłącz-i-zapomnij. Żadnych niezbędnych sterowników, żadnych dedykowanych programów, żadnych komplikacji.

Łącząc te wszystkie elementy, otrzymujemy wcześniej wspomnianego pewnika. Niepewna jest tylko dostępność każdego z opisywanych produktów. Popyt na biurowe urządzenia wzrósł diametralnie, co znajduje swoje odzwierciedlenie na witrynach produktowych Logitecha. Producent zaznacza jednak, że dokłada starań, aby natychmiast realizować wszystkie składane zamówienia.

Materiał powstał we współpracy z firmą Logitech