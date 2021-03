3 interakcji

CD Projekt RED poinformował o postępie prac nad grą Cyberpunk 2077 i patchem 1.2 w dość nietypowy sposób. Firma udostępniła wpis stylizowany na… wiadomości fikcyjnej stacji 54 News. Deweloperzy odnoszą się w nim do kwestii policji w Night City i poruszają kilka innych tematów.

Premiera oczekiwanej od lat gry Cyberpunk 2077, pomimo czterokrotnego przesuwania premiery, okazała się katastrofą. Kod wersji konsolowej był tak lichej jakości, że Sony w bezprecedensowy sposób wyrzuciło polski tytuł z PS Store’u, a Microsoft zaczął ostrzegać przed nią swoich klientów. CD Projekt RED graczy szybko przeprosił, zaczął zwracać pieniądze i zapowiedział poprawę. I poprawki.

Niestety tak jak patch 1.1 trafił do graczy zgodnie z obietnicami już w styczniu, tak patch 1.2 zapowiedziany na luty został opóźniony. Obsuwa wynikła podobno ze względu na włamanie do wewnętrznej sieci CD Projekt RED, podczas którego ze studia wykradziono m.in. kod źródłowy Gwinta. Na szczęście wygląda na to, że deweloperom udało się pokonać przeciwności.

CD Projekt RED zapowiedział właśnie Cyberpunka 2077 w wersji 1.2 i zdradził, jakich nowości możemy się spodziewać.

Co ciekawe, tym razem firma zdecydowała się nie ograniczać się do klasycznego changeloga, a zamiast tego pojawił się materiał stylizowany na wydanie wiadomości fikcyjnej stacji 54 News. To właśnie dzięki prowadzącej Gillean Jordan dowiadujemy się, jak zmieni się policja w Night City, a także jakie inne niespodzianki dla fanów Cyberpunka 2077 przygotowali pracownicy CD Projekt RED.

Największa zmiana dotyczy wspomnianej policji i to fenomenalna wiadomość. Algorytmy, które odpowiadały za magiczne teleportowanie się funkcjonariuszy oraz policyjnych dronów wprost na plecy gracza, gdy tylko ten popełnił jakieś przestępstwo i nie zatarł śladów, były jednym z najsłabszych elementów Cyberpunka 2077, na co zwracał uwagę Szymon Radzewicz w swojej recenzji.

Policja w Night City będzie reagowała wolniej na zgłoszenia.

Gillean Jordan wyjaśnia, że jednostki szybkiego reagowania NCDP spotkały się z krytyką ze względu na krótki czas, w jaki docierały na miejsce, ale to się zmieni. Chodzi o to, by „dać nieco oddechu tej drugiej stronie” i poprawić nieco funkcjonariuszy, którzy ze względu na swoją efektywność stracili zaufanie opinii publicznej. Denerwowało też korporacje zajmujące się… ochroną osobistą.

Jak wyjaśniają Patryk i Łukasz, czyli odpowiednio Lead Gameplay Designer i Technical Design Coordinator w CD PROJEKT RED, opóźniony został czas, po jakim policja pojawi się obok gracza. Ma to wywołać wrażenie, że funkcjonariusze najpierw odebrali wezwanie, a potem faktycznie dojechali na miejsce, w którym zgłoszone zostało przestępstwo. Dodany został też dron zwiadowczy policji.

Cyberpunk 2077 1.2 wprowadzi również zmiany w systemie jazdy.

Co prawda prowadzenie auta w Night City było całkiem przyjemne, a jedyne zastrzeżenia, jakie miałem dotyczyły skalującej się fatalnie podczas przyspieszania minimapy, ale CD Projekt RED uznał, że i tutaj jest przestrzeń do poprawy. Gillean Jordan w swoim materiale wyjaśnia, że producenci aut muszą zaktualizować firmware w swoich samochodach, by zmniejszyć liczbę wypadków.

Niedługo obowiązkowa aktualizacja zapewni lepszą synchronizację pomiędzy systemem CrystalDome, a samochodem, co przełoży się na płynniejsze doświadczenie podczas jazdy, nawet jeśli sygnał obrazu zgubi klatkę albo dwie — wyjaśnia prezenterka 54 News

Oprócz tego w Cyberpunku 2077 pojawi się opcja personalizacji sterowania autem oraz poziomów czułości. Seamus, czyli Senior Vehicle Programmer w CD PROJEKT RED wyjaśnia, że gracze skarżyli się na szybkość sterowania, zwłaszcza jeśli grali na pecetach z wykorzystaniem klawiatury i myszy oraz na maszynach o małej mocy obliczeniowej, gdzie doświadczamy spadków płynności.

Oprócz tego deweloperzy nieco pozmieniali parametry wybranych aut oraz dodali opcję gibania się po wjechaniu na jakiś obiekt, co nazwali systemem Rock&Roll. To świetna wiadomość, bo kilka razy sam podczas swojej rozgrywki musiałem wysiadać z auta, które utknęło np. na worku na śmieci w okolicach wysypiska i potem wracałem wkurzony do Night City na piechotę.

Co jeszcze zmieni patch 1.2 w Cyberpunku 2077?

Oprócz zmian w systemie policji oraz jazdy Gillean Jordan wspomina o tym, że… w Night City pada ludźmi, a glitch w oprogramowaniu doprowadził do śmierci 4000 osób. Łatka, która sprawi, że mieszkańcy nie będą robić spontanicznie uników, jest w drodze (wcześniej wykonywano je automatycznie po wciśnięciu dwukrotnie przycisku poruszania się, teraz trzeba dwukrotnie wcisnąć C do kucania).

Wojtek, czyli Tools Programmer w CD PROJEKT RED, zdaje sobie przy tym sprawę, że jeśli chodzi o przypisanie klawiszy do konkretnych funkcji, można byłoby jeszcze sporo rzeczy poprawić i obiecuje, że firma zajmie się tym w ramach kolejnych aktualizacji. Jak na razie jest jednak przekonany, że wprowadzone zmiany i tak ułatwią graczom poruszanie się.

Niestety na premierę patcha 1.2 do Cyberpunka 2077 nadal czekamy. Wedle ostatnich wieści ma się on pojawić „w drugiej połowie marca”.