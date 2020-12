Pudełkowego Cyberpunka 2077 też można zwrócić. Sprawdziliśmy, jak to właściwie wygląda

Sony w porozumieniu z CD Projektem wycofało grę Cyberpunk 2077 ze swojej platformy cyfrowej dystrybucji PS Store, jednocześnie uruchamiając dedykowany program zwrotu pieniędzy. Co jednak z tymi klientami, którzy kupili grę w pudełku?

Pod tym adresem działa dedykowany program zwrotu pieniędzy za cyfrowe kopie długo oczekiwanej gry Cyberpunk 2077 w wersji dla konsol PlayStation 4. Polski hit, chociaż ambitny i oferujący niesamowite miasto przyszłości do zwiedzenia, nie spełnił technicznych wymogów. Po pierwsze, grę trawi masa błędów, nawet mimo wydania dwóch aktualizacji w okresie premiery. Po drugie, produkt znacząco odbiega od tego, co CD Projekt reklamował przed rynkowym debiutem, wykorzystując do tego bogatszą wizualnie edycję dla komputerów osobistych.

Posiadacze gry Cyberpunk 2077 w wersji pudełkowej zaczęli się zastanawiać, czy również oni mogą dokonać zwrotu.

O specjalny program zwrotów oraz politykę przyjmowania reklamacji zapytaliśmy czołowe sieci sprzedaży działające na terenie Polski. Oficjalnej odpowiedzi udzieliły na ten moment dwa podmioty: Media Expert oraz x-kom. Jeżeli przedstawiciele pozostałych sieci również ustosunkują się do naszych pytań, na pewno zaktualizujemy ten tekst o ich odpowiedzi.

Pierwszą siecią, która udzieliła nam jasnej odpowiedzi, jest Media Expert. Oficjalne stanowisko wysłane nam przez rzecznika Michała Mystkowskiego prezentuje się następująco:

Wersje pudełkowe gry Cyberpunk 2077 (dla Xboksa i PlayStation - red.) zakupione przed 14 grudnia 2020 r. można zwracać w procedurze reklamacji, za okazaniem dowodu zakupu w sieci Media Expert, do dnia 21 grudnia 2020 r. włącznie. Oczywiście zwrócić będzie można wyłącznie kompletne egzemplarze gry. W sprawie zwrotów niekompletnych zestawów gier należy się kontaktować bezpośrednio z producentem.

Błyskawicznej odpowiedzi udzielił także Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sklepu x-kom. Szwarbuła również informuje o możliwych zwrotach w reprezentowanej przez siebie sieci:

Zorganizowaliśmy możliwość zwracania Cyberpunka 2077 w wersji na PS4 i XBOX. Do zwrotu kwalifikują się gry zakupione i odebrane do 14 grudnia 2020 roku. Jeżeli klient zamówił grę wcześniej, ale odebrał ją 15 grudnia, zwrot nie będzie już możliwy. Co ważne, zwracając grę, klient musi do nas dostarczyć praktycznie cały otrzymany komplet: brelok, polskie pudełko, dwie płyty z grą, polską mapę i polskie kompendium. Przymkniemy oko, jeżeli w zestawie nie będzie pocztówek, naklejek czy ulotki. Chęć zwrotu gry można zgłaszać jedynie do poniedziałku 21 grudnia 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że sklepy przyjmują zwroty edycji dla PlayStation jak i Xboksa.

To dobra wiadomość dla tych posiadaczy Xboksów One, którzy również nie są zadowoleni z tego, w jakiej kondycji znajduje się premierowy Cyberpunk 2077. Trzeba tylko pamiętać, że termin na dokonanie zwrotu jest ściśle ograniczony czasowo. Z komentarzy w sieci można również wywnioskować, że Microsoft znacznie chętniej akceptuje zwroty cyfrowych egzemplarzy Cyberpunka, niż jeszcze wczoraj - przed powstaniem dedykowanego programu - robiło to Sony.

Pozostaje mieć nadzieję, że CDP RED wróci z tarczą, nie na tarczy. Byłaby wielka szkoda, gdyby gra z tak olbrzymim potencjałem i tak świetnym środowiskiem została zapamiętana jako zbiór bugów dla konsol minionej generacji. Szkoda tej tytanicznej pracy deweloperów, zaprzepaszczonej błędnymi decyzjami kadry kierowniczej. Dlatego trzymam kciuki za mądry i zrównoważony program naprawczy, który nie będzie nadmiernie eksploatował załogi CDP RED i który sprawi, że za pół roku lub dłużej zagramy w naprawdę dopracowany produkt. Również na konsolach.