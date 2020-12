76 interakcji

Takie rzeczy często się nie zdarzają. Gamingowa premiera roku jest odwoływana na jednej z najważniejszych platform gamingowych na rynku. PlayStation nie zamierza czekać aż CD Projekt Red załata Cyberpunka, wyrzuca grę ze swojego sklepu.

Cyberpunk 2077 został wydany na rynek zdecydowanie zbyt wcześnie. Gra działa przyzwoicie na wydajnych PC i Stadii, całkiem znośnie na Xbox Serie, ale na reszcie platform będąc niemalże niegrywalną. Ambicje studia CD Projekt Red wyraźnie jednak nie były kompatybilne ze stareńkimi już PlayStation 4 i Xbox One. Konsole te nie nadążają za silnikiem gry, przez co w tej pojawiają się liczne błędy, często uniemożliwiające zabawę.

PlayStation chroni swoich klientów i usuwa grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store. Wszystkim chętnym zwróci pieniądze.

Dziś nie można już kupić Cyberpunka 2077 z PlayStation Store. Użytkownicy, którzy zakupili grę, nadal ją będą mieli (mogą ją w razie potrzeby usunąć z konsol i przywrócić z chmury), jednak jej zakup jest już możliwy tylko w wersji fizycznej w tradycyjnym sklepie. PlayStation zapewnia też, że wszystkie osoby, które poproszą o zwrot pieniędzy, mogą się go spodziewać, zostanie on przyznany automatycznie, choć dostawca zaznacza, że w zależności od formy płatności, sam proces zwrotu może chwilę zająć.

Komunikat z oficjalnej witryny PlayStation

PlayStation na razie jest jedyną platformą, która zdecydowała się na tak drastyczny krok, choć ten został podjęty w porozumieniu z CD Projektem. Cyberpunk 2077 jest dalej dostępny na Microsoft Store, Stadii, GOG.com, Steamie i Epic Games Store. Jestem bardzo ciekaw, czy Xbox zdecyduje się na podobny krok. Wszak Cyberpunk 2077 był promowany właśnie przez gamingową platformę Microsoftu jako jedna z kluczowych zimowych premier na konsole Xbox One i Xbox Series.

CD Projekt Red zapowiedział plan naprawczy gry. Studio prosi o cierpliwość i zapowiada serię dużych aktualizacji mających usprawnić działanie gier na starych konsolach – choć mamy nie spodziewać się cudów. Gra też ma doczekać się wersji dedykowanej PlayStation 5 i konsolom Xbox Series. Wartość akcji CD Projektu zdążyła już zmaleć o ponad jedną trzecią.



Cyberpunk rodził się w bólach, pocie i łzach pracowników popędzanych przez kierownictwo firmy. Choć gra nie zasługuje na najwyższe noty, to elementy świata, które udało się dopracować, potrafią zachwycić. Widać w grze ogrom pracy zaangażowanych w jej powstawanie ludzi. Szefowie CD Projekt Red chcieli, żeby gra przeszła do historii. To się im akurat udało. Niestety.