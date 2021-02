Producenci gry Cyberpunk 2077 poinformowali o opóźnieniu prac nad aktualizacją 1.2, mającą naprawiać szereg elementów w najnowszym hicie CD Projektu. Wielki pakiet poprawek otrzymamy w drugiej połowie marca.

CD Projekt jest powszechnie chwalony przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa za to, w jaki sposób zareagował na udany atak internetowych przestępców. Polska spółka nie tylko nie zgodziła się na opłacenie haraczu, ale również opublikowała wiadomości hakerów i poinformowała o całej sprawie opinię publiczną.

Niestety, następstwem ataku na serwery CD Projektu jest konieczność odbudowania baz danych należących do drużyn deweloperskich. CDP RED odtwarza swoje zasoby przy wykorzystaniu regularnie tworzonych kopii zapasowych, co negatywnie wpłynęło na tempo prac oraz realizację zadań całego studia. Otwarcie mówił o tym sam CEO CD Projektu Adam Kiciński.

Na skutek ataku hakerskiego aktualizacja 1.2 do gry Cyberpunk 2077 pojawi się później.

CD Projekt musiał urealnić kalendarz działania, biorąc pod uwagę opóźnienie będące następstwem cyberataku. Nowa data premiery aktualizacji 1.2 to druga połowa marca. Dokładny dzień debiutu łatki wciąż nie jest znany. Nie wiadomo również, jakie dokładnie elementy rozgrywki będzie naprawiał patch oraz jakich zmian na lepsze możemy się spodziewać.

Dobra wiadomość jest z kolei taka, że aktualizacja 1.2 będzie największym zestawem poprawek, jaki dotychczas stworzono w CD Projekt RED. Twórcy deklarują to w oficjalnym wpisie pochodzącym z konta Cyberpunk 2077 na Twitterze. Ciekawi mnie, czy to właśnie łatka 1.2 pozwoli wrócić grze Cyberpunk 2077 do cyfrowego sklepu PS Store, z którego to polska gra wyleciała z hukiem kilka tygodni temu.

Przed nami cała masa zawartości do gry Cyberpunk 2077.

Po wdrożeniu aktualizacji 1.2 (oraz ewentualnych hotfixów) producenci z CDP RED skoncentrują się na zestawie darmowych DLC. Możemy przypuszczać, że do gry trafi garść nowych zadań, broni czy elementów odzieży, dostępnych dla każdego posiadacza podstawowej wersji gry na dowolnej platformie. Później przyjdzie czas na wielkie fabularne rozszerzenia, które możemy porównać np. do Serc z Kamienia dla trzeciego Wiedźmina. Według plotek otrzymamy przynajmniej trzy takie dodatki.

Następne w kolejce są edycje tej gry dla konsol dziewiątej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Na końcu drogi znajduje się samodzielny moduł wieloosobowy. Pierwsze przecieki na ten temat sugerują wspólną rozgrywkę łączącą pomysły z takich tytułów jak The Division 2 czy GTA Online. Warto dodać, że uniwersum Cyberpunka poszerzy się także o serial na Netfliksie.