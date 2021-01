Jedno naprawili, drugie popsuli. Nowy patch do Cyberpunka 2077 niszczy stan zapisu gry

CD Projekt RED jest świadomy błędu w grze Cyberpunk 2077 w zadaniu Stary znajomy, który potrafi trwale popsuć stan zapisu. Firma podpowiada, co zrobić, by połączenie od Takemury nie zablokowało dalszej rozgrywki i obiecuje rychły hotfix.

Twórcy gry Cyberpunk 2077 zgodnie z obietnicą 20 stycznia 2021 r. udostępnili patch 1.1 do gry Cyberpunk 2077. To pierwsza spora aktualizacja, która co prawda nie dodaje nowej zawartości, bo na DLC jeszcze trochę poczekamy, ale naprawia sporo błędów. Co istotne, tym razem łatka została wydana jednocześnie na wszystkie platformy i użytkownicy usługi Google Stadia nie musieli na nią czekać tygodniami (tak jak na wersję 1.0.6). Niestety nie wszystko poszło po myśli CD Projekt RED.

Patch 1.1 do gry Cyberpunk 2077 potrafi popsuć stany zapisu gry

Już wcześniej CD Projekt RED borykał się z problemem trwale uszkodzonych save’ów. W wersji pecetowej, jeśli tylko stan zapisu przekroczył wielkość 8 megabajtów, o co nie było trudno przy częstym używaniu przez graczy funkcji craftingu, nie dało się takiego stanu rozgrywki załadować. Tego buga udało się na szczęście usunąć już w ubiegłym roku w grze w wersji 1.0.6, ale najnowsza łatka oznaczona numerem 1.1 wprowadza kolejny błąd psujący stany zapisu.

Problem objawia się w trakcie wykonywania obowiązkowego zadania Stary znajomy (Down on the Street). W niektórych przypadkach gracze oczekujący na połączenie od Takemury nigdy go nie otrzymują, co sprawia, iż gra się na tym etapie blokuje i nie da się przejść dalej. CD Projekt RED jest świadome tego problemu i na swojej stronie opublikowała poradnik, który może pomóc części graczy uporać się z tym problemem.

Jak rozwiązać problem z połączeniem od Takemury w zadaniu Stary znajomy w grze Cyberpunk 2077? CD Projekt RED proponuje rozwiązanie.

To rozwiązanie niestety nie sprawdzi się u wszystkich, gdyż wymaga załadowania stanu rozgrywki sprzed momentu, gdy Tamekura i V opuścili biuro Wakako. W tym momencie należy przerwać rozmowę i odczekać 23 godziny i sprawdzić, czy ta nieszczęsna rozmowa się rozpocznie. Jeśli tak, to można grać dalej, a jeśli nie, to trzeba znowu załadować poprzedni stan rozgrywki — i tak do skutku.

Gracze, u których powyższy sposób nie działa oraz ci, którzy nadpisali już wszystkie stany zapisu pozwalające na użycie tej metody, muszą czekać. Na szczęście deweloperzy z CD Projekt RED nie wymagają, by dotknięci tym problemem gracze uzbroili się w cierpliwość i wyczekiwali patcha 1.2 zaplanowanego na luty — firma obiecała, że przygotuje hotfix, który naprawi ten błąd wcześniej.