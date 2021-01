Jest nowa wersja Cyberpunka 2077 do pobrania. Mówią, że poprawili działanie na PS4 i Xbox One

23 interakcji

Po serii hotfixów w końcu pojawiła się pierwsza duża aktualizacja do gry Cyberpunk 2077. Tak jak zapowiadało studio CD Projekt Red, uaktualnienie do wersji 1.1 skupia się na usuwaniu błędów i optymalizacji kodu pod stary sprzęt.

Produkcja Cyberpunka 2077 trwała długo… ale wyraźnie nadal za krótko. Gra została wydana w mocno niedokończonej formie. Widać w niej jak na dłoni porzucone w ostatniej chwili przez twórców treści i mechanizmy – by zdążyć z działającą wersją gry na premierę.

Łatwo byłoby to wybaczyć – i cierpliwie czekać na uzupełniające dodatki DLC. Wszak większość graczy wydaje się być zgodna, że Cyberpunk 2077, mimo dużych problemów, to produkcja o gigantycznym potencjale. Z cudownym klimatem, scenariuszem, postaciami, grafiką (w wersji gry na PC) i dźwiękiem. Niestety, nie udało się również spełnić warunku działającej gry.

Na konsolach zeszłej generacji (rodzina PlayStation 4 i Xbox One) Cyberpunk 2077 działa ledwo-ledwo, nie nadążając z ładowaniem do pamięci kolejnych elementów. A na wszystkich platformach pojawiają się poważne błędy – nierzadko uniemożliwiające w danych sytuacjach dalszą zabawę.

To właśnie się zmienia… podobno. Cyberpunk 2077 już dostępny do pobrania w wersji 1.1.

Aktualizacja jest już dostępna na PlayStation, Xbox, PC i Stadii. Wprowadza ona:

ulepszenie wykorzystania pamięci w różnych systemach wewnątrz gry: postaci, interakcji, nawigacji, filmów odtwarzanych w grze, roślinności, efektów laserowych, minimapy, urządzeń, SI, ruchu ulicznego, obrażeń środowiskowych, związanych z kartą graficzną i innych.

Poprawki dotyczące zawieszania się gry, związane między innymi z ładowaniem zapisów gry, uruchamiania i zamykania gry oraz punktu bez odwrotu.

Poprawia ona też liczne questy i wydarzenia w grze:

Naprawiono błąd, który powodował, że telefony od Delamaina urywały się niespodziewanie i wyglądało, jakby nie można było ich odebrać, w zadaniu Readmisja.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie otrzymywali telefonu od Delamaina, kiedy zbliżali się do właściwych pojazdów w zadaniu Readmisja.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł utknąć w punkcie „Odbierz telefon od Mr. Handsa” w zadaniu Witaj w Pacifice.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Judy mogła teleportować się pod ziemię w zadaniu W topieli.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozmowę z mistrzem zen w zadaniu Dotyk żywiołów.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Takemura nie dzwonił w zadaniu Stary znajomy.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Jackie znikał w zadaniu Bilet wstępu.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał opuszczenie samochodu w zadaniu Szybka i wściekła: Wielki Wyścig.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że gracze mogli przestać otrzymywać telefony i wiadomości, jeśli zbytnio się oddalili od obszaru zadania Kto nie jest z nami.

Naprawiono błąd, gdzie otworzenie paczki nie aktualizowało zadania Przesyłka polecona.

Naprawiono wstecznie pliki zapisów dotknięte rzadkim błędem, gdzie rozmowa z Judy w zadaniu Dom lalek była niemożliwa ze względu na niewidzialną ścianę. Badamy przyczynę takiego stanu rzeczy.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom odebranie nagrody w kontrakcie Czwarta bezwładza. Zadanie to zostanie zaliczone automatyczne u wszystkich graczy, którzy wcześniej nie mogli odebrać nagrody i zostanie im ona przyznana.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Delamain milknął podczas zadania Readmisja, jeśli gracz z początku odmówił mu pomocy.

Wprowadzono też ważne poprawki w interfejsie gry:

Naprawiono błąd, który powodował zniknięcie podpowiedzi dotyczącej wyjścia z braindansu.

Usunięto nieprawidłowy przedmiot z łupów.

Grafika również została poprawiona:

Naprawiono błąd, który umożliwiał wyświetlanie trajektorii granatu w trybie foto.

Naprawiono barwę cząsteczek, które wyglądały z bliska na różowe.

Samochody pojawiają się teraz prawidłowo w zadaniu Zgłoszenie przestępstwa: Witamy w Night City.

Usunięto irytujący błąd związany z Osiągnięciami, przez który ukończenie jednego z rozbojów w toku w Santo Domingo nie liczyło się czasem do osiągnięcia „Miasto, masa, maszyna”, uniemożliwiając zdobycie go. Naprawiono też błąd odpowiedzialny za zbyt duże zapisy gry: przycięto zbyt duże rozmiary już istniejących plików zapisu. Naprawiono też błąd, który sprawiał, że gra mogła przestać rejestrować dane wejściowe sterowania po otworzeniu koła broni i wykonaniu akcji. I wreszcie naprawiono błąd, który sprawiał, że przycisk „Kontynuuj” w menu głównym mógł załadować plik zapisu z końca gry.

Poprawek doczekały się też poszczególne platformy. PlayStation 4 Pro i PlayStation 5 będą teraz lepiej radzić sobie z wyświetlaniem tłumów a także doczekały się dedykowanych im usprawnieńw kodzie. Z kolei konsole Xbox One teraz lepiej wykorzystują pamięć przy tworzeniu postaci, używaniu luster, skanowaniu, zdalnym kontrolowaniu kamer oraz w menu.

Na PC możliwe jest teraz zdobywanie osiągnięć w trybie offline Steam. Zaadresowano też problem z zawieszaniem się gry przy uruchamianiu, który miał związek z ładowaniem pamięci podręcznej w kartach graficznych Nvidii. Z kolei na Stadii odgłosy koncertu będą już słyszalne w zadaniu Never Fade Away. W tej wersji naprawiono też błędne tekstury kilku rodzajów broni do walki wręcz, a także poprawiono domyślne ustawienia martwej strefy, by sterowanie było bardziej responsywne.

CD Projekt Red już zapowiada prace nad wersją 1.2. My już się przekonaliśmy, że do wersji 1.1 będzie potrzebny hotfix.

Kolega Marcin spędził wczorajszy wieczór z Cyberpunkiem 2077 1.1 – w wersji na Stadię. U niego wystąpił jeden z opisanych wyżej problemów, a konkretniej ten, w którym Takemura nie dzwoni do V. I fatycznie, teraz dzwoni, po czym… nigdy nie znika z ekranu. Przynajmniej w tej konkretnej instancji gry, czyli u Marcina na Stadii. Przeładowanie gry, niestety, nie pomaga.

Miejmy nadzieję, że CD Projekt Red dotrzyma danego słowa i prędko zapewni kolejne łatki serwisowe. To aż boli, że ta gra jest zarazem tak dobra i tak zła. Osobiście bardzo żałuję, że dawno zdążę ją przejść zanim powstanie edycja na nowe konsole. Szkoda.