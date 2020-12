W grze Cyberpunk 2077 odkryto dość frustrującą usterkę. Okazuje się, że gra nakłada limit na rozmiar pliku z zapisaną grą. Jeżeli ten zostanie przekroczony, zapisany stan gry staje się permanentnie uszkodzony.

To prawdopodobnie najbardziej dotkliwa usterka ze wszystkich wykrytych w grze – a tych, niestety, nie brakuje. Okazuje się, że jeżeli wytworzymy zbyt wiele przedmiotów, gry nie będzie można kontynuować. Zapisany stan gry staje się nieodwracalnie uszkodzony. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest odczytanie poprzedniego zapisu gry – jeżeli takowym dysponujemy – lub rozpoczęciem całej zabawy w Night City od nowa.

Cyberpunk 2077 z limitem na rozmiar zapisanego stanu gry. Przekroczysz 8 MB i koniec zabawy.

Gra nie przewiduje, że plik z zapisanym stanem gry może mieć rozmiar większy niż 8 MB. Jeżeli więc uda nam się nacraftować tyle przedmiotów, że rozmiar bazy danych w pliku przekroczy ustalony limit, gra odmówi wczytania tegoż zapisu.

CD Projekt Red ma dla nas przy tym smutne wieści. Uszkodzonych plików nie można w żaden sposób odzyskać. Sam błąd ma zostać usunięty w jednej z przyszłych aktualizacji gry. Jednak nawet po aktualizacji i jego usunięciu pliki z zapisanymi stanami pozostaną nieodwracalnie uszkodzone.

To szczególnie frustrujące, bowiem Cyberpunk 2077 to gra ogromna, nastawiona na dziesiątki godzin zabawy. Utrata zapisanego stanu gry i konieczność rozpoczynania przygody na nowo może być wysoce zniechęcająca. Usterek do załatania ta gra ma bardzo wiele, ale ta jest szczególnie frustrująca.

Szkoda, bo w swojej istocie gra niezwykle mi się podoba. Trudno nie być zniesmaczonym sytuacją wokół CD Projekt Red i kłamstwami kierownictwa studia, a subiektywnie jestem dodatkowo rozczarowany brakiem wersji gry na nowe konsole. Bawię się jednak z Cyberpunkiem 2077 niemal doskonale i trudno mi się od tej gry oderwać. Konieczność częstego save’owania i stosowania na wszelki wypadek wielu slotów na rzeczone save’y to jednak coś, do czego nie powinienem być zmuszany przy zabawie jednej z najważniejszych gamingowych premier ostatnich lat – i budowanej latami. Dobrze chociaż, że tempo publikowania łatek jest wysokie.