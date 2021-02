CD PROJEKT RED zhakowany. Hakerzy dają firmie 48 godzin

56 interakcji

CD PROJEKT RED, twórcy Wiedźmia 3 i Cyberpunka 2077, zostali zhakowani. Z serwerów wykradziono kod źródłowy Cyberpunka 2077 i nowej wersji Wiedźmina 3, a hakerzy dają firmie 48 godzin na kontakt.

CD PROJEKT RED podzielił się informacją, która na pierwszy rzut oka wygląda niczym początek nowego zadania pobocznego w Cyberpunku 2077. Niestety sytuacja nie ma raczej nic wspólnego z działaniami promocyjnymi.

Jak podaje CD PROJEKT RED, w firmie doszło wczoraj do włamania na serwery.

W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze czytamy, że CD PROJEKT RED padł ofiarą ataku, w którym niezidentyfikowani sprawcy uzyskali dostęp do wewnętrznej sieci studia, wykradli dane i zostawili notatkę. Dodatkowo hakerzy zaszyfrowali część serwerów, choć CD PROJEKT RED przyznaje, że może je odtworzyć z backupów. Sieć IT ma być już zabezpieczona.

Notatka zostawiona przez hakerów na serwerach to plik tekstowy, w którym sprawcy przyznają się do włamania i wykradzenia kodów źródłowych gier Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, Gwint i „nieopublikowanej wersji Wiedźmina 3”. Można przypuszczać, że chodzi o wersję gry zaktualizowaną do konsol nowej generacji.

Jak czytamy dalej w notatce:

„Mamy wszystkie wasze dokumenty związane z klientami, administracją, działem prawnym, HR-em, inwestorami i innymi działami. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, wasze kody źródłowe zostaną sprzedane lub udostępnione online, a wasze dokumenty udostępnimy dziennikarzom gamingowym. Wasz publiczny wizerunek będzie bardziej gówniany niż kiedykolwiek. Inwestorzy stracą do was zaufanie, a notowania giełdowe spadną jeszcze niżej.”

Hakerzy dają CDP PROJECT RED 48 godzin na kontakt.

Treść notatki zostawionej przez hakerów na serwerach CD PROJEKT RED.

CD PROJEKT RED w swoim oświadczeniu zapowiada, że nie zamierza odpowiadać na żądania hakerów ani w żaden sposób z nimi negocjować. Firma podjęła „niezbędne kroki” by załagodzić następstwa wycieku.

CD PROJEKT RED bada sprawę i zapowiada, że wedle obecnej wiedzy nie zostały wykradzione żadne dane osobowe graczy ani użytkowników usług.

Udostępnij ten tekst na Facebooku. Dzięki!