Kup topowy smartfon Samsunga, a pierwsze raty dostaniesz gratis. Rusza promocja w RTV Euro AGD

Topowe smartfony nie są tanie, a już na pewno nie wtedy, gdy kupujemy je za gotówkę. W RTV Euro AGD możesz teraz kupić telefony Samsunga z najwyższej półki na raty 0 proc.

Pytanie o to, czy warto dopłacać do smartfona z najwyższej półki, przewija się w prywatnych rozmowach i komentarzach na Spider’s Web bez ustanku. O ile dla większości klientów „średniaki” są w zupełności wystarczające, tak jest wielu użytkowników, którzy czy to z racji wykonywanej pracy czy po prostu czystych chęci chcieliby mieć coś lepszego, szybszego, coś z lepszym aparatem. Sęk w tym, że mało kogo stać, by wydać jednorazowo cztery, pięć, a czasem nawet sześć tysięcy złotych na smartfon.

Co innego, gdy możemy zakup rozłożyć na raty.

Raty zero procent w RTV Euro AGD. Kup smartfon Samsunga, pierwsze raty gratis.

Promocją, która właśnie wystartowała w RTV Euro AGD, objęte są przede wszystkim sztandarowe modele Samsunga z tego roku oraz lat ubiegłych. Każdy z telefonów możemy kupić w 30 ratach 0 proc., a zależnie od modelu otrzymamy jedną, dwie lub nawet trzy pierwsze raty gratis.

Promocja potrwa do 27.02.2021 r.

Jaki smartfon w promocji wybrać?

Samsung od lat produkuje jedne z najlepszych smartfonów (nie tylko) z Androidem, a już na pewno jedne z najlepszych na najwyższej półce cenowej. Niezależnie od tego, który model z promocji wybierzemy, będziemy zadowoleni. Kilka modeli jest jednak szczególnie wartych uwagi.

W pierwszej kolejności warto się przyjrzeć nowym Galaxy S21, bo to rewelacyjne urządzenia, przewyższające ubiegłoroczne Galaxy S20 pod wieloma względami. Wszystkiego, co musicie o nich wiedzieć, dowiecie się z naszych tekstów na Spider’s Web:

Decydując się na zakup smartfona w promocji RTV Euro AGD, otrzymamy jedną ratę gratis przy zakupie Galaxy S21 Ultra i dwie raty gratis przy zakupie wariantów S21 i S21 Plus.

Promocja obejmuje również niezwykle udanego Samsunga Galaxy S20 FE. Zależnie od tego, czy zdecydujemy się na wersję 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 czy wersję bez 5G z procesorem Exynos 990, otrzymamy dwie lub trzy raty gratis.

Gdy odliczymy bonusowe raty od ceny urządzenia, jest to jedna z lepszych promocji na Galaxy S20 FE, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie. Więcej o Galaxy S20 FE dowiecie się z naszej recenzji.

Nie mógłbym też nie wspomnieć o najciekawszym z dostępnych w promocji smartfonów - Samsungu Galaxy Z Flip 5G. W zwykłej cenie Galaxy Z Flip 5G kosztuje tyle samo, co wzorowy, ale nieskładany Galaxy S21 Ultra. Kupując „składaka” w promocji RTV Euro AGD, otrzymujemy jednak trzy raty gratis, a tym samym Galaxy Z Flip 5G kosztuje mniej od Galaxy S21 Ultra. To jak do tej pory najlepsza okazja, by dać się przekonać do nowej, unikalnej formy smartfonów. Więcej o tym, jak żyje się ze „składakami”, dowiecie się z tekstu na Spider’s Web.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD