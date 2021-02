Alfa Centauri A b. Naukowcy odkryli planetę w ekosferze najbliższej gwiazdy podobnej do Słońca

53 interakcji

Astronomowie korzystający z Bardzo Dużego Teleskopu w Chile właśnie ogłosili, że najprawdopodobniej udało im się odkryć planetę pozasłoneczną w ekosferze najbliższej gwiazdy podobnej do Słońca.

W 2016 r. naukowcy odkryli planetę skalistą krążącą wokół najbliższej nam gwiazdy, Proximy Centauri, oddalonej od nas o zaledwie 4,26 roku świetlnego. Mimo tego, że planeta ta oznaczona jako Proxima b jest skalista i krąży w tzw. ekosferze swojej gwiazdy, czyli w takiej odległości, w jakiej na powierzchni planety może istnieć woda w stanie ciekłym, nie jest to planeta szczególnie sprzyjająca powstaniu życia. Jej gwiazda macierzysta, Proxima Centauri, jest bowiem czerwonym karłem. Ten typ gwiazdy charakteryzuje się nie tylko niską masą i temperaturą, ale także tym, że na powierzchni tego typu gwiazd dochodzi do bardzo częstych, niezwykle silnych rozbłysków, które praktycznie sterylizują powierzchnię planet, które wokół nich krążą.

Proxima Centauri ma też dwie większe siostry

Owa najbliższa nam gwiazda jest jednak elementem układu trzech gwiazd. Dwie pozostałe gwiazdy to Alfa Centauri A oraz Alfa Centauri B. Obie te gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy, wykonując pełne okrążenie raz na 80 lat. Proxima Centauri natomiast okrąża obie te gwiazdy w znacznie większej odległości.

Co jednak ważne, zarówno Alfa Centauri A jak i B są gwiazdami podobnymi do Słońca, a więc większymi, gorętszymi i znacznie spokojniejszymi od swojej towarzyszki. W 2016 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała gwieździe Alfa Centauri A nazwę Rigil Kentaurus, a dwa lata później jej towarzyszce nazwę Toliman.

Alfa Centauri A też ma planetę!

This artist’s impression shows the planet orbiting the star Alpha Centauri B, a member of the triple star system that is the closest to Earth. Alpha Centauri B is the most brilliant object in the sky and the other dazzling object is Alpha Centauri A. Our own Sun is visible to the upper right. The tiny signal of the planet was found with the HARPS spectrograph on the 3.6-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile.

Astronomowie z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) właśnie poinformowali, że w ekosferze gwiazdy Rigil Kentaurus także może znajdować się planeta.

W ramach programu Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR) realizowanego przez ESO oraz organizację Breakthrough Watch astronomowie pieczołowicie poszukiwali planet, które mogłyby znajdować się w ekosferach gwiazd Alfa Cen A oraz Alfa Cen B.

Analiza ponad 100 godzin obserwacji tego układu podwójnego pozwoliła naukowcom zarejestrować ciepły punkt w ekosferze gwiazdy Alfa Centauri A. Wstępna analiza wskazuje, że w odległości 1-2 jednostek astronomicznych od gwiazdy (1AU = 1 jednostka astronomiczna = średnia odległość Ziemi od Słońca = 150 mln km) znajduje się planeta o rozmiarach Neptuna.

Tutaj należy podkreślić, że jak na razie znalezisko jest jedynie „kandydatką” na planetę i wymaga jeszcze potwierdzenia. Astronomowie planują przeanalizować dane archiwalne pochodzące z wcześniejszych obserwacji tego układu gwiazd. Być może także tam znajdują się dowody na obecność tej samej planety.

Naukowcy przyznają jednak, że bardzo często jest tak, że jak już uda się znaleźć jedną planetę wokół gwiazdy, to dokładniejsze analizy pozwalają znaleźć kolejne. Tak zresztą było w przypadku Proximy Centauri. W 2016 r. w jej ekosferze znaleziono planetę skalistą. Późniejsze, dokładniejsze obserwacje, prowadzone w celu dokładniejszego poznania tej nowej planety, pozwoliły na odkrycie jeszcze jednej planety, Proximy c, która znajduje się już poza ekosferą gwiazdy.

Gdyby jednak udało się znaleźć jeszcze jedną, skalistą planetę w ekosferze gwiazdy podobnej do Słońca i oddalonej od nas o zaledwie 4 lata świetlne... to byłoby wspaniałe odkrycie.