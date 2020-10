Wszyscy wiedzą, że trwające ocieplanie klimatu powoduje topnienie lodowców i powolny wzrost poziomu morza. Badacze z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii twierdzą, że obecne prognozy są mimo to zbyt optymistyczne.

Prof. Chris Forest zajmujący się dynamiką klimatu na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii zauważył bowiem, że wpływ na tempo topnienia lodowców ma nie tylko długoterminowe ocieplanie klimatu, ale także jego zmienność w skali poszczególnych lat i dekad.

Opracowane przez jego zespół modele uwzględniające zmienność klimatu przewidują globalny wzrost poziomu morza wyższy o dodatkowe 7-12 cm do 2100 r., w porównaniu z modelami, które uwzględniają jedynie ocieplanie klimatu. Takie modele i tak przewidywały wzrost poziomu morza o 27 do 38 cm.

Może się to wydawać niewiele, ale takie drobne 10 cm to cała zmiana poziomu morza jaką zarejestrowano na przestrzeni ostatnich czterech dekad.

Antarktyda to skomplikowana bestia

Modelowanie wpływu zmian klimatycznych na lodowce na Antarktydzie jest niezwykle trudne. Cały kontynent ma powierzchnię ponad 14 mln km kwadratowych. Uwzględnienie jego różnorodności sprawia, że modelowanie jego zachowania i ewolucji na przestrzeni kilku dekad wymaga całych tysięcy symulacji przeprowadzanych na superkomputerach. Aby zminimalizować wymaganą liczbę symulacji badacze często wprowadzają do swoich modeli średnią temperaturę wyliczaną poprzez uśrednienie wyników innych modeli klimatycznych.

Więcej słońca na niebie

Forest zauważa jednak, że takie uśrednianie eliminuje wszystkie szczyty i dołki na wykresie, przez co z danych znika spora część dni, w których temperatura osiąga poziom na tyle wysoki, że istotnie wpływa na topnienie lodowców. Gdy do symulacji wprowadzi się dokładne dane, okazuje się, że ciepłych dni jest więcej, światła słonecznego jest więcej, a przez to rośnie liczba dni, w których słońce ogrzewa powierzchnię na tyle, że topi lód. W symulacjach opierających się na średnich temperaturach, tych dni po prostu nie ma.

Jakby tego było mało, tak samo działa otaczający lodowiec ocean. Gdy do symulacji wprowadzi się dokładne dane o temperaturach i nasłonecznieniu, widać, że woda otaczająca lodowce także jest cieplejsza, a tym samym skuteczniej topi lodowiec niż gdy bierze się pod uwagę jedynie temperatury średnie.

Analizując różnice między wynikami modeli uwzględniających i nieuwzględniających wewnętrzną zmienność klimatu badacze zauważyli, że uśrednianie temperatur opóźnia topnienie lodowców nawet o 20 lat.

Szybciej topniejące lodowce spowodują szybszy wzrost poziomu morza i oceanów oraz częstsze pojawianie się huraganów na całym świecie. To może wiele tłumaczyć, ponieważ od wielu lat badacze obserwują, że lodowce topnieją szybciej niż wskazują na to modele. Być może teraz już wiemy dlaczego.