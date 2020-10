Drewniane okna z drewnianymi szybami. Lepsze niż te ze szklanymi szybami

37 interakcji

Wyobraźcie sobie nic drewniany dom. Drewniane ściany, drewniane podłogi, drewniane stropy, drewniane okna, drewniane szyby….. Chwila, czyżbym się za bardzo rozpędził? Okazuje się, że nie.

Zespół badaczy z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa oraz uniwersytetów stanu Maryland i Kolorado pracujący pod kierownictwem Junyonga Zhu opracował materiał, który przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się nierealny. Tak, inżynierowie opracowali „przezroczyste drewno”. Najprościej rzecz biorąc, mowa o materiale przypominającym szkło, ale w rzeczywistości wykonanym niemal całkowicie z drewna.

Drewniane okna – jak to zrobić?

Aby wytworzyć ten unikalny materiał badacze zanurzyli szybko rosnące drewno balsy w kąpieli utleniającej, co pozwoliło usunąć z jego struktury ligninę, organiczną substancję, która jest odpowiedzialna za żółty kolor drewna, a następnie w jej miejsce wprowadzili syntetyczny polimer PVA. Cały proces trwa około godziny, bowiem naukowcy muszą uważać, aby nie uszkodzić struktury nanowłókien celulozy, które później odpowiadają za elastyczność i odporność powstałego w ten sposób przezroczystego drewna.

Drewniane szkło > szklane szkło

Pierwsze badania wskazują, że powstały w ten sposób materiał pod wieloma względami przewyższa szkło. Pomijając już wątek ekologiczny (znacznie niższy ślad węglowy), szkło wykonane z balsy przepuszcza pięć razy mniej ciepła niż szkło, przez co latem przeszklone pomieszczenia nie nagrzewają się tak szybko, a zimą ciepło z nich nie ucieka. Taka wydajność cieplna sprawia, że oszklone pomieszczenia wymagają mniej ocieplania, a więc zatem niższe rachunki. Jakby tego było mało, drewniane szkło jest lżejsze od konwencjonalnego i dzięki zawartości celulozy, jest znacznie odporniejsze na pęknięcia. Przy nacisku bardziej przypomina plastik niż szkło, przez co nieznacznie, ale jednak się ugina, a gdy już pęka to raczej na drzazgi, a nie rozbija się jak szkło.

Jeżeli dalsze badania potwierdzą wszystkie powyższe cechy, to szyby z balsy mają szanse zawitać w ramach okiennych wielu domów.

Balsa

Czym jest balsa?

Balsa, czyli tak naprawdę ogorzałka wełnista, to gatunek drzewa występujący w lasach Ameryki Południowej i Środkowej. Drzewa te rosną szybko i dorastają do wysokości 15 m. Mimo sporej sprężystości i wytrzymałości, drewno z balsy charakteryzuje się niezwykle niską gęstością. Jest ono nawet dwa razy lżejsze od korka, przez co miłośnicy modelarstwa wykorzystują je do budowania szkieletu swoich modeli latających i pływających. Teraz także okazuje się, że można je wykorzystać do tworzenia okien.