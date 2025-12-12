Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Orange ulepsza najfajniejszą ofertę. Teraz będzie łatwiej

Orange postanowił nieco ułatwić życie klientom oferty Flex. Tania usługa została poprawiona pod względem zarządzania. Numerami, pakietami i innymi istotnymi kwestiami.

Albert Żurek
orange abonament prepaid flex przenoszenie numeru
REKLAMA

Orange niedawno poinformował, że od 2026 r. klienci Flexa będą mogli liczyć na większe paczki internetu za granicą w roamingu UE. Teraz jednak operator nie ulepszył swojej oferty, a głównie aplikację wymaganą do zarządzania ofertą.

REKLAMA

Orange Flex ulepsza aplikację i ułatwia zarządzanie wieloma numerami 

Jedną z kluczowych zmian w oprogramowaniu jest to, że Orange odświeżył dolne menu. Wcześniejsza zakładka Strefa kart SIM została zastąpiona przez Mój numer oraz Grupa

Pierwsza opcja dotyczy naszego numeru i usług, z których korzystamy na swoim telefonie. Możemy tam zarządzać planem, kartą SIM, generować dodatkowe karty eSIM np. aby skorzystać z nich w zegarku z LTE takim jak Apple Watch czy Galaxy Watch. 

Druga natomiast służy do zarządzania numerami innych osób, gdzie znajdziemy podgląd wszystkich aktywnych numerów. Natrafimy tam też na informacje o pakiecie, wykorzystanych danych, dacie odnowienia. Zakładka zapewnia również funkcje, które wcześniej nie były dostępne. Przede wszystkim z rozwiązaniem możemy teraz realizować wiele więcej czynności z poziomu jednego konta. 

Sekcja Grupa pozwala administratorom dodatkowych numerów zarządzać opcjami bez konieczności logowania na konta poszczególnych użytkowników. To spore ułatwienie, ponieważ np. rodzic może dokupić swojemu dodatkowe paczki internetu do wykorzystania w kraju lub pakiety roamingowe z jednego miejsca. Może też sprawdzić, jakie pakiety są uruchomione na określonych kontach.

Druga sprawa to, że zarządzający dodatkowymi numerami mają większą kontrolę nad uprawnieniami innych kont. Można zaznaczyć, czy osoba z rodziny będzie w stanie samodzielnie kupować paczki GB w Polsce i roamingu, pakiety nielimitowane czy rozmowy międzynarodowe. Jest też możliwość pozwolenia zmiany planu Orange Flex, czy zarządzania kartami SIM: usuwania, blokowania, odblokowywania oraz wyłączania lub włączania innych usług sieciowych.

To zabezpieczenia, które pozwolić uniknąć sytuacji typu "coś mi się kliknęło i nie działa". Albo, żeby przypadkowo ktoś z rodziny nas nie obciążył dodatkowymi opłatami za usługi, których właściwie nie potrzebuje. Dla każdego numeru można ustawić inną konfigurację uprawnień.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
12.12.2025 10:18
Tagi: AplikacjeOrangeSubskrypcja
Najnowsze
9:46
OpenAI udostępnia GPT-5.2. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2025-12-12T09:46:11+01:00
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA