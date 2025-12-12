Orange ulepsza najfajniejszą ofertę. Teraz będzie łatwiej

Ładowanie...

Orange niedawno poinformował, że od 2026 r. klienci Flexa będą mogli liczyć na większe paczki internetu za granicą w roamingu UE. Teraz jednak operator nie ulepszył swojej oferty, a głównie aplikację wymaganą do zarządzania ofertą.

REKLAMA

Orange Flex ulepsza aplikację i ułatwia zarządzanie wieloma numerami

Jedną z kluczowych zmian w oprogramowaniu jest to, że Orange odświeżył dolne menu. Wcześniejsza zakładka Strefa kart SIM została zastąpiona przez Mój numer oraz Grupa.

Pierwsza opcja dotyczy naszego numeru i usług, z których korzystamy na swoim telefonie. Możemy tam zarządzać planem, kartą SIM, generować dodatkowe karty eSIM np. aby skorzystać z nich w zegarku z LTE takim jak Apple Watch czy Galaxy Watch.

Druga natomiast służy do zarządzania numerami innych osób, gdzie znajdziemy podgląd wszystkich aktywnych numerów. Natrafimy tam też na informacje o pakiecie, wykorzystanych danych, dacie odnowienia. Zakładka zapewnia również funkcje, które wcześniej nie były dostępne. Przede wszystkim z rozwiązaniem możemy teraz realizować wiele więcej czynności z poziomu jednego konta.

Sekcja Grupa pozwala administratorom dodatkowych numerów zarządzać opcjami bez konieczności logowania na konta poszczególnych użytkowników. To spore ułatwienie, ponieważ np. rodzic może dokupić swojemu dodatkowe paczki internetu do wykorzystania w kraju lub pakiety roamingowe z jednego miejsca. Może też sprawdzić, jakie pakiety są uruchomione na określonych kontach.

Druga sprawa to, że zarządzający dodatkowymi numerami mają większą kontrolę nad uprawnieniami innych kont. Można zaznaczyć, czy osoba z rodziny będzie w stanie samodzielnie kupować paczki GB w Polsce i roamingu, pakiety nielimitowane czy rozmowy międzynarodowe. Jest też możliwość pozwolenia zmiany planu Orange Flex, czy zarządzania kartami SIM: usuwania, blokowania, odblokowywania oraz wyłączania lub włączania innych usług sieciowych.

To zabezpieczenia, które pozwolić uniknąć sytuacji typu "coś mi się kliknęło i nie działa". Albo, żeby przypadkowo ktoś z rodziny nas nie obciążył dodatkowymi opłatami za usługi, których właściwie nie potrzebuje. Dla każdego numeru można ustawić inną konfigurację uprawnień.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 12.12.2025 10:18

Ładowanie...