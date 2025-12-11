Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze

Ładowanie...

W tym poradniku znajdziecie szereg propozycji w różnych cenach. Wszystkie urządzenia kupicie w sklepie Orange, w którym jest też dedykowana strefę gamingowa. Obejmuje mnóstwo ciekawych urządzeń: tablety, konsole, smartfony oraz akcesoria. A dodatkowo, operator daje bon nawet na 1000 zł (przy zakupie światłowodu), który akurat można wykorzystać na takie sprzęty.

Prezent za ok. 100 zł - tanio to też dobrze

Zakup prezentu do 100 zł wymaga poszukiwań okazji i ofert. Moją propozycją w tej cenie będzie klawiatura komputerowa marki Winner Group (WG), którą możecie kupić w cenie 99,90 zł w internetowym sklepie Orange.

Sprzęt jest dostępny w dwóch wariantach: różowym i czarnym. Ten pierwszy wydaje się znacznie ciekawszą opcją, ponieważ na rynku mamy mniej różowych klawiatur, które będą pasować do stanowisk w takiej kolorystyce. Urządzenie charakteryzuje się zastosowaniem niskoprofilowych klawiszy i przełączników. To klawiatura membranowa, ale w niższej cenie lepiej kupić dobrą membranę niż słabej jakości mechaniczną. Urządzenie wspiera 5-stopniowe podświetlenie LED i łączy się z komputerem za pomocą kabla 1,5 m.

Prezent do 200 zł - rozsądek budżetu i potrzeb

Za dwa razy większą kwotę możemy kupić słuchawki. Polecam Endorfy Viro Infra, które w Orange kupicie za 169 zł. To stosunkowo niedrogie, ale dobre słuchawki dla graczy. Łączą się z komputerem przewodowo i mają wypinany mikrofon, więc mówimy o propozycji dwa w jednym - dzięki temu nie trzeba kupować osobnego mikrofonu.

Za dźwięk odpowiadają przetworniki o średnicy 50 mm. Producent mówi o dobrej jakości - słyszalnym basie w piosenkach oraz - co najważniejsze w słuchawkach dla graczy - precyzyjnym określaniu, gdzie znajduje się przeciwnik. Nauszniki w Endorfy Viro Infra mają być miękkie i nie dawać się we znaki nawet po kilku godzinach noszenia. Sprzęt łączy się z komputerem za pomocą kabla z wtyczką mini jack 3,5 mm.

Prezent do 400 zł - możliwości stają się większe

W cenie do 400 zł dobrym pomysłem będzie kupno myszki dla gracza. W sklepie Orange znajdziemy propozycję polskiej marki Endorfy Liv Plus Wireless. Wybór nieco droższej i lepszej myszki jest bardziej uzasadniony niż kupno droższej klawiatury. Myszka w grach odpowiada za precyzję np. w celowaniu, dlatego chcemy kupić sprawdzonego gryzonia.

Endorfy Liv Plus Wireless została wyposażona w sensor optyczny PixArt PAW 3395. To pewne rozwiązanie w myszkach do gier, które zapewnia wysoką precyzję i rozdzielczość do 26000 dpi. Sprzęt waży tylko 69 g - należy zatem do tych lekkich i łączy się z komputerem bezprzewodowo za pomocą 2,4 GHz lub Bluetooth lub bezprzewodowo. Działa do 160 godzin na jednym ładownie i oferuje odświeżanie 1000 Hz.

Prezent do 800 zł - monitor Asus o przekątnej 27 cali

W wyższym budżecie możemy zaszaleć i kupić już niezły monitor taki jak ASUS VY279HGE, który w Orange kosztuje 699 zł - jest możliwość rozłożenia tej kwoty na raty 0 proc. To 27-calowy wyświetlacz bazujący na matrycy LCD IPS pracującej w rozdzielczości FullHD przy częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Oznacza to, że parametry przynajmniej w teorii wyglądają bardzo kusząco. 27-calowe monitory w moim odczuciu są znacznie wygodniejsze niż 24-calowe propozycje, na których obraz po prostu jest mniejszy. Jako że mamy tu matrycę IPS kolory powinny być dobrze odwzorowane, czas reakcji 1 ms jest niski, a i monitor wyposażono w technologię minimalizującą migotanie obrazu, która ma chronić wzrok.

Prezent do 900 zł - smartfon TCL 60SE NXTPAPER 5G 8/256GB

Do 900 zł proponowałbym smartfon TCL 60SE NXTPAPER, który w Orange kupicie za 840 zł. Dlaczego akurat ten model? Ponieważ to ciekawa propozycja wyposażona w ekran NXTPAPER.

W domyślnym trybie jest to zwykły 6,67-calowy panel LCD o odświeżeniu 120 Hz. Na bocznej krawędzi mamy suwak, którego aktywacja powoduje włączenie specjalnego trybu INK Paper. Obraz wtedy zamienia profil kolorów na biało-czarny i przypomina papier. To trochę jakbyśmy korzystali z czytnika e-booków - rozwiązanie jest dobre dla oczu, szczególnie do czytania np. e-booków lub komiksów. Telefon też ma dużą baterię 5200 mAh, niezły procesor Dimensity 6100+ oraz podwójny zestaw aparatów na tyle.

Telefon w takim przedziale, i z funkcją ochrony wzroku, sprawdzi się zarówno dla młodszych użytkowników – mamy wtedy gwarancję, że dajemy im bezpieczny sprzęt, jak i dla seniorów. W przypadku tych drugich – najistotniejsze dla nich są podstawowe funkcje smartfonowe, nie potrzebują urządzeń z wyższej półki, a ten telefon z pewnością będzie im się komfortowo użytkować.

Prezent do 1200 zł - tablet Samsung Galaxy Tab A11+

Za więcej niż 1000 zł warto zainteresować się tabletami. W Orange w cenie 1199 zł (możliwość rozłożenia na raty 0 proc.) kupimy Samsunga Galaxy Tab A11+ 6/128 GB w wersji WiFi. To 11-calowa propozycja wyposażona w ekran LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli.

Urządzenie oferuje naprawdę niezłą specyfikację: dużą baterię 7040 mAh ze wsparciem ładowania do 25 W, procesor MediaTek MT8775 wspierany 6 GB RAM, pamięć wewnętrzną można rozszerzyć o kartę microSD 2 TB, a i jest też gniazdo 3,5 mm. Całość prezentuje się ładnie i schludnie - na tylnym panelu mamy tylko 8-megapikselowy aparat, a na przodzie symetryczne obramowanie.

Prezent do 2500 zł - konsola przenośna MSI Claw

Zwiększając budżet dwukrotnie znajdziemy ciekawą opcję – za 2329 zł w Orange kupimy konsolę przenośną MSI Claw A1M-064PL. To właściwie przenośny komputer z Windowsem w kształcie handhelda, a więc uruchomi wszystkie gry, które gramy na laptopie lub komputerze.

Za wydajność sprzętu odpowiada wydajny procesor Intel Core Ultra 7 155H z układem graficznym Intel Arc połączony z 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB. Taki sprzęt uruchomi większość nowszych produkcji na 7-calowym dotykowym wyświetlaczu pracującym w rozdzielczości FullHD o odświeżeniu 120 Hz. W grach sterujemy za sprawą gałek analogowych i wbudowanych przycisków - tak, jak gdybyśmy trzymali pada ze wbudowanym ekranem.

Budżet do 5000 zł - smartfon ASUS ROG Phone 9 Pro 5G 16/512 GB

Jeśli mamy do wydania większą sumę - 5000 zł - możemy kupić smartfon Asus ROG Phone 9 Pro. W Orange kosztuje 4999 zł z możliwością rozłożenia na raty. To telefon stworzony dla graczy, w którym producent zastosował kilka ciekawych rozwiązań.

Przede wszystkim jest to szybki procesor Snapdragon 8 Elite. Obecnie nie ma żadnej gry mobilnej, z którą ten czip sobie nie poradzi - czy to Fortnite, Genshin Impact, czy Call of Duty Mobile działają na nim wzorowo. Czip ma do dyspozycji 16 GB RAM-u oraz 512 GB przestrzeni na dane. Za wyświetlanie treści odpowiada 6,78-calowy ekran AMOLED FullHD+ 185 Hz.

Akumulator jest duży - 5800 mAh i wspiera ładowanie o mocy 65 W. Ciekawym dodatkiem w telefonie na tylnym panelu jest dodatkowy ekran matrix, który wyświetla animacje.

Prezent do 6000 zł - laptop gamingowy HP

Kolejna propozycja to laptop HP Omen 16, który w Orange jest dostępny za 5781 zł. Czym ten sprzęt może się pochwalić? Przede wszystkim dużym, 16,1-calowym wyświetlaczem FullHD o odświeżaniu 144 Hz.

Dużą zaletą jest procesor Intel Core i5-13420H połączony z kartą graficzną GeForce RTX 4050. Laptop oferuje 16 GB pamięci operacyjnej i 1 TB przestrzeni na dane na dysku SSD. Urządzenie przychodzi do nas z zainstalowanym Windowsem 11 Home, więc jest od razu gotowe do działania. Sprzęt wspiera również podświetlaną klawiaturę, zaawansowany układ chłodzenia o cichej pracy. Całość została zamknięta w eleganckiej obudowie, która nie sugeruje, że mamy do czynienia z laptopem do gier.

Te i więcej propozycji prezentów znajdziecie w Orange

Niezależnie od budżetu i potrzeb, sprawdzone prezenty znajdziecie w sklepie internetowym Orange. Sprzęt dla graczy jest dostępny i zebrany w dedykowaną strefę gracza, a reszta propozycji z różnych kategorii pod tym linkiem. Większość prezentów kupicie także na raty lub z abonamentem komórkowym.

Albert Żurek 11.12.2025 12:52

