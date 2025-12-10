Logo
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty

Orange uruchomił szereg promocji z okazji zbliżających się świąt. Można sporo zaoszczędzić, kupując światłowód, abonamenty komórkowe, a także zyskać vouchery na świąteczne zakupy, zimową przerwę od opłat lub drugi telefon za symboliczną złotówkę.

Albert Żurek
Orange święta 2025
Mikołaj w grudniu ma ręce pełne roboty. Nie dość, że 6 grudnia musi przygotować masę prezentów, to jeszcze 24 grudnia odwiedza domy na całym świecie. Warto więc trochę mu pomóc - a tak naprawdę jeszcze przed Wigilią możemy sprawić prezent komuś lub sobie. Nie musi to być coś, co zapakujemy w pudełko i papier ozdobny (który i tak wyląduje w koszu).

Może to być prezent niematerialny - na przykład usługi telekomunikacyjne. Trudno schować światłowód lub abonament do worka Mikołaja, ale bez problemu można "zapakować" je do koszyka w sklepie internetowym Orange.

Światłowód Orange nawet pół roku z abonamentem za 0 zł. Mikołaj przyniesie też bon na zakupy

Wiem, że Święty Mikołaj odwiedza tylko część polskich domów. W innych regionach dary przynosi Gwiazdor, Aniołek lub Dzieciątko. Orange nie przypomina żadnej z tych postaci, ale zadbał o to, by święta były świetnym momentem na zakup światłowodu. Dlaczego? Bo we wszystkich planach można liczyć na kilka miesięcy abonamentu za 0 zł:

  • pakiet 8 GB/s - pół roku bez opłat oraz bon 1000 zł na urządzenia;
  • wariant 2 Gb/s - pół roku abonamentu za 0 zł oraz 500 zł na elektronikę;
  • pakiety 600 Mb/s, 900 Mb/s i 1 Gb/s - pierwsze trzy miesiące abonamentu za 0 zł oraz 500 zł na sprzęt.

Cennym dodatkiem są także bony o wartości 1000 zł lub 500 zł, które można przeznaczyć na urządzenia dostępne w Orange – np. smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, tablety, akcesoria, urządzenia iot oraz gamingowe, konsole, a nawet sprzęty kuchenne (takie jak air fryer czy blendery) czy z kategorii beauty (suszarki), a także dodatki do domu lub dla dzieci.

Przykładowo, za bon 500 zł da się kupić kontroler MSI Force GC20 V2 (159 zł), mysz Turtle Beach Pure Sel (179,90 zł) i słuchawki Endorfy Viro Infra (169 zł). Dopłata z własnej kieszeni wyniesie niewiele ponad 7 zł. To naprawdę niewielka cena za zestaw, który ucieszy każdego gracza

Jeśli dysponujemy bonem 1000 zł za (plan 8 Gb/s), możemy bardziej poszaleć. Co prawda w sklepie Orange nie kupimy słynnych uszek Magdy Gessler za ok. 900 zł/kg, ale można wybrać coś, co bliska osoba wykorzysta od razu po świętach. Dobrym wyborem są np. słuchawki Nacon RIG 900 MAX HX za 999 zł - w sam raz na wymianę za bon, bez dodatkowych kosztów.

Miesiące abonamentu w prezencie oraz bony na sprzęt dostępne są w ofertach z umową na 24 miesiące i tylko dla nowych klientów.

Mikołaj w Orange wyciągnie z worka drugi smartfon za złotówkę

Jeśli tak jak ja korzystacie już ze Światłowodu Orange, możecie zainteresować się inną ciekawą promocją. Klienci indywidualni, którzy wybiorą abonament w planie M lub L na 24 miesiace, mogą odebrać drugi smartfon za złotówkę. W ramach promocji Orange przygotował pakiety telefonów:

  • motorola edge 70 5G 12/512 GB + motorola g35 5G 8/128 GB za 1 zł;
  • motorola moto g86 5G power 12/256 GB + motorola moto g06 power 4/64 GB za 1 zł
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB + Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB za 1 zł;
  • HONOR Magic7 Lite 5G 8/256 GB + HONOR X5c Plus 4/64 GB za 1 zł.

Pierwszy telefon możecie zostawić dla siebie, a drugi podarować partnerowi, partnerce, małżonkowi czy dziecku. Wcale nie muszą wiedzieć, że zapłaciliście za niego jedynie złotówkę - choć przy dobrych ofertach warto chwalić się nimi rodzinie. Przy świątecznym stole będziemy mogli pochwalić się też szybkim internetem 5G od Orange.

Smartfony można kupić w ratach 0 proc., maksymalnie na 36 miesięcy. Co warto wiedzieć o abonamencie?

  • Plan M kosztuje od 75 zł/mies. (od 1. do 4. mies. za 0 zł przy zakupie online), 
  • Plan L 95 zł/mies. (od 1. do 6. mies. za 0 zł przy zakupie online). 

Ceny uwzględniają rabaty za e-fakturę (5 zł) i zgody marketingowe (5 zł).

Orange pozwala też na korzystanie z wielu numerów w ramach jednego planu. Każdy kolejny numer kosztuje tylko 50 proc. ceny. Czyli przy planie M za 75 zł/mies., za drugi i kolejny numer zapłacimy tylko 37,50 zł. Analogicznie w planie L - 47,50 zł/mies. Gwarantuję, że jeśli powiecie o tym sąsiadowi spotkanemu na pasterce, sam będzie chciał przenieść swoją rodzinę do Orange. 

A co z klientami biznesowymi? Mikołaj też jest dla przedsiębiorców

Mikołaj pamięta także o przedsiębiorcach pracujących przez cały rok. Dlatego Orange przygotował świąteczne zestawy smartfonów dla firm, w których drugie urządzenie kosztuje 1 zł. Wymagany jest abonament w Planie Firmowym M lub L:

  • motorola edge 70 5G 12/512 GB + motorola g35 5G 8/128 GB za 1 zł (+VAT);
  • motorola moto g86 5G power 12/256 GB + motorola moto g06 power 4/64 GB za 1 zł (+VAT);
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB + Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB za 1 zł (+VAT);
  • HONOR Magic7 Lite 5G 8/256 GB + HONOR X5c Plus 4/64 GB za 1 zł (+VAT).

Orange oferuje również 35 proc. rabatu za łączenie usług. Aby z niego skorzystać, wystarczy kupić dwa numery firmowe w pakiecie S i L oraz dobrać światłowód dla firm. Mikołaj w tym roku nie zapomina także o pracownikach.

Kupując internet firmowy na święta, można otrzymać:

  • wsparcie IT - nawet przez 12 mies. za 0 zł;
  • stały adres IP  - nawet przez 12 mies. za 0 zł;
  • backup danych - nawet przez 12 mies. za 0 zł;
  • asystent AI dla firm - nawet przez 6 mies. za 0 zł.

Mikołaj w Orange pojawia się wcześniej. Nie trzeba czekać do świąt, aby zrobić komuś - albo sobie - prezent. Każdy znajdzie tu coś dla siebie lub swoich bliskich.

Albert Żurek
10.12.2025 11:27
Tagi: abonamentOrangeporadnik świątecznyprezentySmartfonyŚwiatłowódTelefony
