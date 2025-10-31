REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel

Amazon w ciągu ostatnich miesięcy odnotował miliardowe zyski, ale jednocześnie 14 tys. pracowników otrzymało wypowiedzenia. Dyrektor koncernu tłumaczy sytuację "kulturą".

Malwina Kuśmierek
Amazon zwalnia 14 tys. ludzi i tlumaczy to kulturą
REKLAMA

Koniec października oznacza podsumowanie czwartego kwartału fiskalnego bieżącego roku, a to z kolei oznacza chwalenie się i tłumaczenie się przedstawicieli koncernów technologicznych przed akcjonariuszami w czasie specjalnych telekonferencji. Nie inaczej jest w przypadku Amazonu, którego dyrektor generalny Andy Jassy wytłumaczył ostatnie decyzje kadrowe - i sprawił, że jeszcze bardziej nie cierpię Doliny Krzemowej.

REKLAMA

Amazon zwalnia 14 tys. ludzi. Dyrektor generalny: to nie przez AI, tylko przez naszą kulturę

Jak przekazał inwestorom Jassy, Amazon zamyka rok z przychodami na poziomie 180 miliardów dolarów, tym samym odnotowując wzrost sprzedaży o 13 proc. rok do roku. W tym samym czasie dział chmurowy AWS odnotował największy przyrost od 2022 roku, a kurs akcji poszybował o kolejne 13 proc. w górę. Czyli Amazonowi powodzi się całkiem nieźle.

Jednak zaledwie dwa dni wcześniej świat obiegła informacja o zwolnieniu przez Amazon 14 tys. pracowników korporacyjnych - czyli tych pracujących w biurach koncernu. Decyzja ta zaniepokoiła inwestorów, którzy wzdrygnęli się na myśl że Amazon - na fali nowej mody w Dolinie Krzemowej - zwalnia ludzi i zatrudnia AI. Jak się okazuje, chodzi o kulturę.

Chciałbym powiedzieć, że ogłoszenie, które wydaliśmy kilka dni temu, nie było spowodowane względami finansowymi, ani nawet sztuczną inteligencją, przynajmniej nie w tej chwili. Chodzi o kulturę

Zgodnie z jego narracją, masowe zwolnienia nie są napędzane przez sztuczną inteligencję ani przez oszczędności. Szef Amazonu przekonywał, że w ostatnich latach firma "rosła zbyt szybko", tworząc "więcej warstw, więcej złożoności i mniej decyzyjności". Jassy oznajmił, że teraz Amazon musi działać jak "największy startup świata", by "nie tracić zwinności" w czasie technologicznej transformacji, która właśnie trwa.

Problem w tym, że to tłumaczenie brzmi nie tylko sztucznie, ale wręcz kłamliwie - zwłaszcza w kontekście tego, co kilka dni wcześniej napisała w oficjalnym komunikacie Beth Galetti, wiceprezeska ds. doświadczeń pracowników i technologii. Jej zdaniem zwolnienia są odpowiedzią na "najszybciej postępującą transformację technologiczną od czasu wynalezienia Internetu", a winna całej sytuacji jest właśnie sztuczna inteligencja.

A to tylko warstwa, która dociera do mediów

Amazon zapewnia, że większość osób objętych zwolnieniami otrzyma 90 dni na znalezienie nowego stanowiska wewnątrz firmy. Ale to tylko plaster na krwawiącą raną: w świecie wielkich technologii zatrudnienie jest coraz bardziej oddala się od stabilności, a korporacyjna nowomowa ma przykryć brutalną rzeczywistość, w której nawet najlepsze wyniki nie uchronią dobrych pracowników przed utratą posady.

Na tym jednak nie koniec. Według "The New York Times", zespół odpowiedzialny za automatyzację w Amazonie ma ambicję zautomatyzowania 75 proc. działań operacyjnych firmy do 2033 roku. To oznacza nie tylko kolejne cięcia, ale i zupełnie nowe podejście do zatrudnienia - takie, w którym ludzie są traktowani bardziej jak koszt do optymalizacji niż jak wartość dodana.

A co z tym "kulturowym" uzasadnieniem? Trudno oprzeć się wrażeniu, że słowo to stało się w Dolinie Krzemowej nowym eufemizmem na "pozbywamy się ludzi, ale nie chcemy, żeby to brzmiało źle na Wall Street". I jak pokazały reakcje giełdowe - działa. Akcje Amazonu wzrosły, inwestorzy są zadowoleni. A ci, którzy właśnie stracili pracę? Cóż, najwyraźniej nie pasowali do "kultury".

Nie jest kolorowo w Amazonie:

REKLAMA

Zdjęcie główne: SCOOTERCASTER / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
31.10.2025 09:32
Tagi: Amazon
Najnowsze
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
7:02
Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta
Aktualizacja: 2025-10-31T07:02:38+01:00
6:28
Mała lampka zmieniła mój salon. Halo sklep, poproszę więcej
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:24+01:00
6:28
Szef Instagrama mówi, że mogę wracać. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:02+01:00
6:23
Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu "tanio"i dobrze
Aktualizacja: 2025-10-31T06:23:00+01:00
6:12
Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom
Aktualizacja: 2025-10-31T06:12:00+01:00
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
15:16
Jaka matryca dla graczy? IPS czy może VA?
Aktualizacja: 2025-10-30T15:16:45+01:00
13:04
Koniec abonamentu RTV. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-10-30T13:04:37+01:00
12:39
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna
Aktualizacja: 2025-10-30T12:39:19+01:00
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA