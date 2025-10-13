Amazon przesadził z reklamami. Użytkownicy masowo zwracają sprzęt

Ładowanie...

Amazonowi udało się zirytować nawet najbardziej lojalnych fanów Alexy. Użytkownicy inteligentnych ekranów Echo Show od kilku dni donoszą o prawdziwym zalewie reklam - nie tylko w formie sugestii zakupowych czy promocji usług, ale pełnoekranowych spotów, które pojawiają się w najmniej pożądanych momentach: między zdjęciami w trybie ramki fotograficznej, tuż po przebudzeniu użytkownika czy podczas przeglądania treści. W efekcie coraz więcej osób odłącza swoje urządzenia lub po prostu je zwraca.

REKLAMA

Amazon zalał Echo Show reklamami. Klienci zalali Amazon zwrotami

Reklamy na Echo Show nie są nowością. Amazon od dawna wplatał w doświadczenie użytkownika podpowiedzi dotyczące produktów, rekomendacje umiejętności Alexy czy nawet komunikaty promocyjne w serwisie Amazon Music. Jednak to, co dzieje się teraz, przekroczyło granicę akceptowalności. Jak donosi Ars Technica, właściciele inteligentnych ekranów obserwują wyraźny wzrost liczby reklam na ekranach głównych swoich urządzeń.

Na forach i w mediach społecznościowych - zwłaszcza na Reddicie - pojawiła się fala skarg na oprogramowanie Echo Show, inteligentnego głośnika z dotykowym wyświetlaczem. W jednym poście możemy przeczytać relację użytkownika, który zaraz po wyłączeniu alarmu jest "budzony" reklamami Amazon Music. W innym przypadku tuż po dodaniu do listy zakupów spożywczych nowego produktu lub po włączeniu światła, Alexa zaczęła odtwarzać jednominutową, niemożliwą do wyłączenia reklamę Alexy Plus - a jej właściciel zadeklarował gotowość powrotu do produktów Google'a. W jeszcze innym przypadku przewija się nie tylko groźba przeniesienia smart home do konkurencji, ale i stos komentarzy podzielających opinię autora, którzy już zwrócili swoje urządzenia Echo Show, bo nie mogli znieść reklam.

Jedną z bardziej niepokojących relacji jest ta opisująca, jak Echo Show samoczynnie włącza się w nocy - rozjaśniając pokój - tylko po to, by wyświetlić reklamy.

Recenzentka The Verge, Jennifer Pattison Tuohy, potwierdza problem - jej Echo Show zaczął kilka dni temu wyświetlać pełnoekranowe reklamy, które przerywają prezentację zdjęć rodzinnych. "Między zdjęciem mojej córki a syna zobaczyłam reklamę suplementu. Po chwili znów się pojawiła. I jeszcze raz" - relacjonuje Tuohy. Jak dodaje, Echo Show stał się "obrotowym billboardem" na biurku.

Amazon wie o natrętnych reklamach. Ale nie postrzega ich jako natrętnych

Amazon w komunikacie dla serwisu Ars Technica broni się, twierdząc, że "reklamy są niewielką częścią doświadczenia użytkownika" i mają pomóc w odkrywaniu nowych treści oraz produktów. Firma zapewnia, że niektóre komunikaty można przewinąć lub oznaczyć jako nieinteresujące. Nie da się ich jednak całkowicie wyłączyć.

Amazon od 2023 roku rozwija program reklam natywnych dla Alexy, który zyskał nowy wymiar wraz z premierą subskrypcyjnej wersji asystenta - Alexa Plus. Nowy system pozwala wyświetlać reklamy na ekranie głównym Echo Show, a w przyszłości - również w samych konwersacjach z Alexą. Zgodnie z treścią materiałów dla reklamodawców, sposób wyświetlania zależy nawet od odległości użytkownika od urządzenia: z ponad metra widać pełnoekranowe reklamy, bliżej - mniejsze karty z treścią sponsorowaną.

Problem nie leży w samej obecności reklam, lecz w tym, że pojawiają się w momentach, gdy użytkownik nie ma żadnej kontroli nad urządzeniem - w trybie czuwania czy pokazu slajdu zdjęć. Wielu użytkowników próbuje obejść system, zmieniając język na kanadyjski angielski lub włączając tryb dziecięcy, gdzie reklamy się nie pojawiają. Inni po prostu odłączają Echo Show od prądu. Niektórzy twierdzą, że udało im się nawet uzyskać zwrot pieniędzy od Amazona po złożeniu reklamacji.

Sprawa jest tym bardziej nieprzyjemna, że Alexa Plus - co prawda wciąż w trybie dostępu Early Access - zbiera pozytywne recenzje, ale Amazon rozjeżdża całe doświadczenie ładując do Echo Show reklamy jakby nie było jutra. W ten sposób prawdopodobnie zarabiając parę groszy na wyświetlaniu reklam, ale tracąc kilkaset dolarów na każdym kliencie, który zwrócił swoje dotychczasowe urządzenie i zdecydował się nie kupić nowych urządzeń Echo.

REKLAMA

Więcej na temat Amazonu:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 13.10.2025 08:04

Ładowanie...