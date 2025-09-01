Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach

Ładowanie...

PlayStation zmieniło swój główny baner na Twitterze na grafikę z Gears of War: Reloaded, podczas gdy Xbox udekorował swój profil zdjęciem z Helldivers 2. Nie była to przypadkowa zbieżność terminów.

Oba tytuły miały swoją premierę tego samego dnia - 26 sierpnia - w ramach bezprecedensowej wymiany kulturowej między dwoma gigantami branży. Helldivers 2 - dotychczas gra Sony na wyłączność - zadebiutowała na konsolach Xbox, podczas gdy Gears of War: Reloaded - ikona Microsoftu - po raz pierwszy zagościła na PlayStation 5.

Koniec mitycznej rywalizacji

Żeby zrozumieć wagę tego momentu trzeba cofnąć się o dekady. Rywalizacja między PlayStation i Xbox była jedną z najzacieklejszych w historii rozrywki elektronicznej. Przypominała sportową wojnę między największymi klubami - jak gdyby Legia Warszawa i Polonia nagle zamieniły się swoimi profilami na Facebooku i zaczęły promować przeciwnika.

Historia tej rywalizacji sięga początków XXI wieku, gdy Microsoft wszedł na rynek konsol zdominowany przez Sony. Każda generacja przynosiła nowe bitwy: o tytuły na wyłączność, lepszą technologię, niższe ceny i lojalność graczy. PlayStation wygrywał sprzedażą konsol przez ostatnie dwie generacje, ale Xbox odpowiadał usługą Game Pass i strategią multiplatformową.

Gry, które przełamały bariery

Helldivers 2 okazało się fenomenem, który przekroczył wszystkie oczekiwania. Kooperacyjna strzelanka o walce za zarządzaną demokrację sprzedała się w nakładzie przekraczającym 15 mln egzemplarzy. Gdy trafiła na Xboxa liczba aktywnych graczy osiągnęła najwyższy poziom od premiery.

Z kolei Gears of War: Reloaded pozwoliło graczom PlayStation po raz pierwszy wcielić się w rolę Marcusa Feniksa i jego drużyny w walce przeciwko Szarańczy. Ten remaster pierwszej części kultowej serii, wzbogacony o technologie najnowszej generacji, oferuje rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę w kampanii i 120 fps w trybie wieloosobowym.

Więcej niż tylko gry - kooperacja firm

Współpraca poszła jeszcze dalej niż wymiana tytułów. Xbox i PlayStation wspólnie przygotowały crossover między Helldivers 2 a uniwersum Halo, wprowadzając do gry stroje i broń inspirowane kultowymi Orbital Drop Shock Troopers. To pierwsza tak duża oficjalna współpraca między studiami należącymi do konkurencyjnych firm.

Szef Xbox Gaming, Phil Spencer, otwarcie mówi o nowej filozofii: Chcę, żeby ludzie mogli doświadczyć naszej społeczności Xbox na każdym ekranie, na jakim tylko możemy to zapewnić. Microsoft wprowadził nawet politykę pokazywania logo PlayStation i innych platform w swoich prezentacjach, gdy gra ma trafić na różne systemy.

Ta rewolucja w podejściu nie wzięła się znikąd. Koszty produkcji gier AAA osiągnęły astronomiczne poziomy - niektóre projekty kosztują setki milionów dolarów. W takiej sytuacji ograniczanie się do jednej platformy staje się coraz mniej opłacalne ekonomicznie.

Microsoft pierwszy zrozumiał, że przyszłość leży nie w sprzedaży konsol, ale w budowaniu ekosystemu usług. Game Pass, dostępny na konsolach, PC, urządzeniach mobilnych i smart TV, generuje stabilny dochód miesięczny. Sony z kolei odkryło potencjał portowania swoich hitów na PC, gdzie tytuły takie jak God of War czy Spider-Man odniosły ogromny sukces.

To nie oznacza końca konkurencji - wręcz przeciwnie. Firmy nadal będą rywalizować, ale o wartość dodaną, innowacje i jakość doświadczeń, a nie o sztuczne bariery technologiczne. Historia branży gamingowej właśnie weszła w nowy rozdział, gdzie gracze wygrywają więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Maciej Gajewski 01.09.2025 17:20

