Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach

PlayStation i Xbox nie tylko przestały się zwalczać, ale zaczęły wspólnie promować swoje gry. Najbardziej zagorzali fani czują się ciut zagubieni.

Maciej Gajewski
PlayStation Xbox Helldivers Gears
PlayStation zmieniło swój główny baner na Twitterze na grafikę z Gears of War: Reloaded, podczas gdy Xbox udekorował swój profil zdjęciem z Helldivers 2. Nie była to przypadkowa zbieżność terminów.

Oba tytuły miały swoją premierę tego samego dnia - 26 sierpnia - w ramach bezprecedensowej wymiany kulturowej między dwoma gigantami branży. Helldivers 2 - dotychczas gra Sony na wyłączność - zadebiutowała na konsolach Xbox, podczas gdy Gears of War: Reloaded - ikona Microsoftu - po raz pierwszy zagościła na PlayStation 5.

To też jest ciekawe:

Koniec mitycznej rywalizacji

class="wp-image-5593913"
Który jest który?

Żeby zrozumieć wagę tego momentu trzeba cofnąć się o dekady. Rywalizacja między PlayStation i Xbox była jedną z najzacieklejszych w historii rozrywki elektronicznej. Przypominała sportową wojnę między największymi klubami - jak gdyby Legia Warszawa i Polonia nagle zamieniły się swoimi profilami na Facebooku i zaczęły promować przeciwnika.

Historia tej rywalizacji sięga początków XXI wieku, gdy Microsoft wszedł na rynek konsol zdominowany przez Sony. Każda generacja przynosiła nowe bitwy: o tytuły na wyłączność, lepszą technologię, niższe ceny i lojalność graczy. PlayStation wygrywał sprzedażą konsol przez ostatnie dwie generacje, ale Xbox odpowiadał usługą Game Pass i strategią multiplatformową.

Gry, które przełamały bariery

Helldivers 2 okazało się fenomenem, który przekroczył wszystkie oczekiwania. Kooperacyjna strzelanka o walce za zarządzaną demokrację sprzedała się w nakładzie przekraczającym 15 mln egzemplarzy. Gdy trafiła na Xboxa liczba aktywnych graczy osiągnęła najwyższy poziom od premiery.

Z kolei Gears of War: Reloaded pozwoliło graczom PlayStation po raz pierwszy wcielić się w rolę Marcusa Feniksa i jego drużyny w walce przeciwko Szarańczy. Ten remaster pierwszej części kultowej serii, wzbogacony o technologie najnowszej generacji, oferuje rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę w kampanii i 120 fps w trybie wieloosobowym.

Więcej niż tylko gry - kooperacja firm

Współpraca poszła jeszcze dalej niż wymiana tytułów. Xbox i PlayStation wspólnie przygotowały crossover między Helldivers 2 a uniwersum Halo, wprowadzając do gry stroje i broń inspirowane kultowymi Orbital Drop Shock Troopers. To pierwsza tak duża oficjalna współpraca między studiami należącymi do konkurencyjnych firm.

Szef Xbox Gaming, Phil Spencer, otwarcie mówi o nowej filozofii: Chcę, żeby ludzie mogli doświadczyć naszej społeczności Xbox na każdym ekranie, na jakim tylko możemy to zapewnić. Microsoft wprowadził nawet politykę pokazywania logo PlayStation i innych platform w swoich prezentacjach, gdy gra ma trafić na różne systemy.

Ta rewolucja w podejściu nie wzięła się znikąd. Koszty produkcji gier AAA osiągnęły astronomiczne poziomy - niektóre projekty kosztują setki milionów dolarów. W takiej sytuacji ograniczanie się do jednej platformy staje się coraz mniej opłacalne ekonomicznie.

Microsoft pierwszy zrozumiał, że przyszłość leży nie w sprzedaży konsol, ale w budowaniu ekosystemu usług. Game Pass, dostępny na konsolach, PC, urządzeniach mobilnych i smart TV, generuje stabilny dochód miesięczny. Sony z kolei odkryło potencjał portowania swoich hitów na PC, gdzie tytuły takie jak God of War czy Spider-Man odniosły ogromny sukces.

To nie oznacza końca konkurencji - wręcz przeciwnie. Firmy nadal będą rywalizować, ale o wartość dodaną, innowacje i jakość doświadczeń, a nie o sztuczne bariery technologiczne. Historia branży gamingowej właśnie weszła w nowy rozdział, gdzie gracze wygrywają więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

01.09.2025 17:20
