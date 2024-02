Helldivers 2 jest zaskakująco trudne, wciągające i dobre - opinia

Helldivers 2 szybko oducza gry w stylu Rambo. Liczba zabitych insektów nie ma znaczenia, liczy się wykonanie misji w jak najszybszym czasie. Lądujesz na planecie. Robisz co trzeba. Ewakuujesz się. To wzorowy model postępowania. Za każdym razem, gdy daję się wciągnąć w walkę z robalami, źle na tym wychodzę. Nawet jeśli nie ginę, to tracę cenne granaty, magazynki do karabinu maszynowego oraz apteczki.