/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy

Główna siedziba firmy McLaren zachwyciła mnie na wielu poziomach: ludźmi, maszynami oraz historią. Zapamiętam tę wizytę do końca życia i chętnie pokażę wam, jak główna baza producenta super-samochodów wygląda od środka.

Szymon Radzewicz
Z wizyta w siedzibie McLaren
REKLAMA

Nie będę wam tu ściemniał. Nie jestem takim fanem motoryzacji jak redakcyjni koledzy z Autobloga. Siedzibę McLarena odwiedziłem tylko dlatego, że właśnie w niej organizowano przedpremierowe testy gry Sonic Racing CrossWorlds. Mimo tego budynek opuszczałem absolutnie oczarowany. Nie tylko maszynami, ale również ludźmi i technologiami.

Chcę wam opowiedzieć o kilku powodach, dla których zapamiętam tę wizytę na długo. Może na całe życie. Nie tylko z powodu niesamowitych samochodów widocznych na każdym kroku, ale również historii tego miejsca, pasji pracowników oraz atrakcji, jakie zostały dla mnie przygotowane. No, ale po kolei:

REKLAMA

1. Stałem tam, gdzie Brad Pitt. To tutaj kręcono zdjęcia do rewelacyjnego filmu F1.

F1 to świetny film, który polecam każdemu, nie tylko fanom motoryzacji. Trzyma w napięciu, nie jest banalny, do tego ujęcia z rozpędzonych bolidów to jakiś kosmos. Kosmosem było dla mnie też to, że stałem w tym samym miejscu, w którym kręcono sceny z Bradem Pittem oraz resztą aktorów.

W filmie F1 widz śledzi losy fikcyjnego zespołu Apex GT. Jego siedziba to tak naprawdę właśnie siedziba McLarena, zlokalizowana w spokojnym Woking niedaleko Londynu. Dlaczego akurat to miejsce wybrali producenci filmu? Przypuszczam, że zdjęciowom spodobały się nowoczesne, przestronne, przeszklone wnętrza McLaren Technology Centre. Nieco surowe, nieco futurystyczne.

Teraz już wiecie: oglądając F1, widząc nowoczesną siedzibę Apex GT ze stawem oraz trawnikiem – nie, to nie efekty komputerowe. Widzicie prawdziwe miejsce, w którym na co dzień pracuje ponad 1500 osób. Produkuje się tutaj super-samochody, opracowuje technologie oraz dowodzi podczas wyścigów Formuły 1. Co niesamowite, McLaren Technology Centre pojawia się także w świetnym serialu Andor, jako port kosmiczny.

2. Bolidy Formuły 1 wyskakują z drukarki 3D pracującej z absurdalną dokładnością.

Nie jest tajemnicą, że druk 3D jest wykorzystywany przez zespoły Formuły 1 już od kilkunastu lat. Nie sądziłem jednak, że stosowanie tej technologii jest tak powszechne i nagminne. Dowiedziałem się, że testowe bolidy, wykorzystywane np. w tunelach aerodynamicznych, są w 4/5 właśnie dziełami drukarek. Natomiast maszyny, które trafiają na tor, także coraz powszechniej korzystają z części drukowanych 3D.

McLaren był zresztą pierwszą firmą, która wykorzystała część z drukarki 3D, wydrukowaną w popularnej technologii FDM, podczas faktycznego wyścigu Formuły 1, jeszcze w 2014 roku. Szacuje się, że współcześnie nawet 10 proc. elementów bolidów widocznych przez kibiców na torach pochodzi już z drukarek. Ta wartość będzie wyłącznie rosła.

McLaren korzysta z drukarek marki Stratasys, tworzących części z precyzją i dokładnością co do 8 mikronów. Mikron, zwany też mikrometrem, to 10−6 metra. Tysiąc mikronów daje jeden milimetr. Tak absurdalnie wysoka precyzja jest niezbędna, aby projektować podzespoły o maksymalnej aerodynamice. Dla mnie kosmos.

3. Niesamowite, ile bolidów tworzących historię tutaj stoi. Tak po prostu.

To nie tak, że w siedzibie McLarena znajduje się wielka hala, w której prezentowana jest cała kolekcja maszyn. Zamiast tego super-samochody, bolidy Formuły 1 oraz muzealne eksponaty stoją w rozmaitych miejscach. Niemal jakby ktoś je rozstawił losowo, bez ładu i składu. Obok gabloty z pucharami. W korytarzu prowadzącym na stołówkę. Między salą kinową oraz pokojem konferencyjnym.

Kiedy zapytałem o to przedstawiciela firmy, ten przyznał, że nie ma w tym przypadku. Zamiast zamykać pojazdy w hali wystawowej, w McLaren chcą nieustannie przypominać pracownikom, co zbudowali oraz do czego doszli. Właśnie dlatego bolidy łypią na pracowników podczas lunchu albo towarzyszą im w trakcie turnieju ping-ponga. Gdy zapytałem, czy to rozsądne, ryzykować uszkodzenie tak drogich maszyn, przedstawiciel dał mi do zrozumienia, że wszystko jest wykalkulowane.

Mnie najbardziej spodobała się kolekcja w ciemnym korytarzu, łączącym starą i nową część kompleksu. Wchodzi się do niej trochę jak do jaskini Batmana, sekretnym przejściem na kartę magnetyczną, osadzonym w gładniej białej ścianie. To przejście łączy dwa światy McLarena: fabrykę super-samochodów oraz kompleks stworzony na potrzeby Formuły 1.

We wspomnianym korytarzu znajduje się wiele bolidów, które napisały historię F1. Stoją tu maszyny, w których puchary zdobywali Senna, Hamilton czy Prost. Z ich nazwiskami na karoserii, a także z logotypami producentów fajek, w charakterystycznych barwach Marlboro. Dzisiaj nie do pomyślenia.

Spacer tym korytarzem to także świetna okazja do zobaczenia, jak bolidy zmieniły się na przestrzeni kilku dekad. Dawniej były znacznie krótsze, do tego węższe. Teraz to bardzo długie maszyny, z wieloma dodatkowymi elementami, z czego lwia część ma podnosić bezpieczeństwo kierowcy siedzącego w środku.

4. Będąc przy historii i bezpieczeństwie, tragiczny Batmobil stoi w kluczowym miejscu.

McLaren M8D Can-Am – nazywany Batmobilem ze względu na charakterystyczny kształt – stoi w głównej arterii McLaren Technology Centre. To w tej maszynie życie stracił założyciel firmy, Bruce McLaren, podczas jazdy testowej w 1970 r. Do tragedii doszło w środku sezonu Can-Am – wtedy najważniejszych wyścigów na świecie, o większym prestiżu niż F1.

Bruce był absolutnym filarem zespołu. Po jego śmierci panowało przekonanie, że McLaren zostanie rozwiązany. Rywale już rozmawiali o transferach. Znajomi Bruce’a doszli jednak do wniosku, że dokończą prace modernizacyjne przy M8D, ku jego pamięci, oraz wystartują w kolejnych wyścigach. Batmobil nie tylko wystartował w turnieju, ale wygrał 9 na 10 wyścigów.

Dobra passa trwała dalej. Maszyny McLaren M8 wygrywały Can-Am przez cztery kolejne sezony, do pojawienia się Porsche 917. Dzięki tym sukcesom zespół nie tylko przetrwał, ale też zamienił się w gigantyczną firmę, jaką znamy dzisiaj. Z tej perspektywy świetną klamrą kompozycyjną jest inny samochód, stojący zaraz obok Batmobila. To Austin Ulster 7, w którym Bruce ścigał się jako 15-latek, podszywając się na zawodach pod ojca.

5. Decyzje podczas wyścigów F1 zapadają nie przy torze, ale pod Londynem. Tak wolą, nawet mimo opóźnienia transmisji.

Brytyjczycy wydają się szczególnie dumni ze swojego podejścia do centrum decyzyjnego F1. W zespole McLarena wszystkie kluczowe decyzje są podejmowane w sennym miasteczku Woking pod Londynem. Nawet mimo opóźnienia wynikającego z transmisji danych między McLaren Technology Centre oraz konkretnym torem, często położonym na innym kontynencie.

Według przedstawiciela McLarena decyzje podejmowane w centrali, z dala od toru, są po prostu lepsze. Zapadają bowiem z zimną głową, z dala od samego wydarzenia, kibiców oraz buzujących emocji. Chłodna kalkulacja zamiast uczestnictwa. Położenie centrum decyzyjnego pozwala nabrać dystansu, niezbędnego do podejmowania najlepszych decyzji w szerszej perspektywie. Nie okrążenia czy nawet wyścigu, ale całych zawodów.

Zimne, wykalkulowane podejście zaczęło się od przerobionego wozu transmisyjnego. Ekipa McLarena postawiła go kilka kilometrów od toru, ciągnąć masę kabli. Eksperyment okazał się sukcesem. W ten sposób w McLarenie zdali sobie sprawę, że atmosfera wyścigu – chociaż wspaniała – bardziej przeszkadza niż pomaga w racjonalnych kalkulacjach.

Z tego powodu dzisiaj aż 90 proc. wszystkich decyzji dotyczących wyścigu F1 – także podczas jego trwania – zawsze zapada pod Londynem. Tutaj też rozstrzygane są wszystkie kwestie sporne. Zespół na miejscu odpowiada za około 4 proc. decyzji, z kolei 6 proc. decyzji podejmuje sam kierowca. Mało w tym romantyzmu, ale tam, gdzie są wielkie pieniądze i rywalizacja, zawsze dochodzi do profesjonalizacji.

Bonus: "prezent" od Lewisa Hamiltona

REKLAMA

Gdy Lewis Hamilton musiał oddać puchar zespołowi McLarena z powodu dyskwalifikacji, zrobił to w swoim stylu. Hamilton postanowił nieco zmodyfikować trofeum, co można dostrzec, zaglądając pod spód. Tam zobaczycie naklejkę wesołego Hamiltona oraz jego psa, naklejoną przez samego Lewisa. Brytyjczycy z McLarena postanowili jej nie odrywać, przez co puchar nabiera dodatkowego charakteru.

Z kolei w tym miejscu możecie przeczytać nasze pierwsze wrażenia z Sonic Racing CrossWorlds. McLaren to partner nadchodzących wyścigów i chociaż na ten moment w grze z niebieskim jeżem nie ma żadnych brytyjskich super-samochodów, wszystko się jeszcze może zmienić.

REKLAMA
Szymon Radzewicz
01.09.2025 06:00
Tagi: Gry wyścigowemclarenSonic
Najnowsze
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA