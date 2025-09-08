REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a

Ile mogą kosztować nadchodzące iPhone’y 17? Tegoroczne smartfony Apple’a w teorii najwyraźniej nie będą tańsze niż w tamtym roku. Może być nawet drożej. Sprawdźmy stan na dzień przed premierą.  

Albert Żurek
iPhone 17 ceny
REKLAMA

Premiera iPhone’ów 17 została zaplanowana na wtorek 9 września 2025 r. Po 19:00 poznamy oficjalne szczegóły dot. wszystkich czterech modeli: 17, 17 Pro, 17 Pro Max oraz nowego, smukłego iPhone’a 17 Air. Także ich ceny. Nie musimy jednak czekać, aby sprawdzić nieoficjalne doniesienia bazujące na zaufanych źródłach.

REKLAMA

Ile będą kosztować iPhone’y 17 w porównaniu z obecną serią iPhone 16?

Podczas premiery iPhone’ów 16 dowiedzieliśmy się, że Apple zdecydował się na obniżenie cen względem serii iPhone 15. Oficjalne ceny zeszłorocznej rodziny smartfonów Apple wyglądają następująco:

  • iPhone 16 - 3999 zł (799 dolarów);
  • iPhone 16 Plus - 4499 zł (899 dolarów);
  • iPhone 16 Pro - 5299 zł (999 dolarów);
  • iPhone 16 Pro Max - 6299 zł (1199 dolarów).

Obecnie, niemal rok po premierze, wszystkie te iPhone’y można kupić w znacznie niższych cenach, bo ok. 700 zł taniej względem premierowych wartości. Jak to będzie wyglądać w przypadku serii iPhone 17? Obecne przecieki wskazują co najwyżej ceny, które mają obowiązywać w Stanach Zjednoczonych:

  • iPhone 17 - 799 dolarów;
  • iPhone 17 Pro - 1099 dolarów;
  • iPhone 17 Pro Max - 1199 dolarów;
  • iPhone 17 Air - 899/949 dolarów.

Jak ceny iPhone’ów mogą wyglądać w Polsce?

To chyba oczywiste, że nie wystarczy skorzystać obecnego kursu dolara, aby uzyskać ceny iPhone’ów, które będą obowiązywać w Polsce. Zamiast tego trzeba użyć przelicznika Apple’a, wykorzystywanego dla innych urządzeń. Wtedy ceny iPhone’ów 17 będą wyglądać tak:

  • iPhone 17 - 3999 zł (bez zmian);
  • iPhone 17 Pro - 5799 zł (500 zł drożej);
  • iPhone 17 Pro Max - 6299 zł (bez zmian);
  • iPhone 17 Air - 4499 zł lub 4749 zł.

Oznaczałoby to, że dwa modele (zwykły oraz Pro Max) pozostaną w tych samych cenach, jak rok temu. iPhone 17 Air może kosztować tyle samo, co iPhone 16 Plus (lub trochę więcej), natomiast iPhone 17 Pro podrożeje o 500 zł. Wcześniejsze informacje sugerowały, że ma to wynikać z faktu zastosowania wyższej pamięci bazowej - 256 GB zamiast 128 GB.

W przypadku wcześniejszych generacji iPhone’ów tylko najlepszy model Pro Max mógł pochwalić się 256 GB pamięci w standardzie, a w innych modelach trzeba było dopłacić 500 zł do dodatkowej przestrzeni na dane. Tym razem Apple nie da wyboru zaoszczędzenia i przeniesie koszt wyższej pamięci na użytkownika. O ile te przecieki się sprawdzą. Może być tak, że Apple nas zaskoczy. 

Zobaczymy już jutro - 9 września o godz. 19:00. Wtedy odbędzie się premiera iPhone’ów 17. Przedsprzedaż powinna ruszyć w nadchodzący piątek 12 września, a regularna sprzedaż tydzień później - 19 września.

REKLAMA

Więcej o iPhone'ach 17 przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.09.2025 19:56
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA