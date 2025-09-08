Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Ile mogą kosztować nadchodzące iPhone’y 17? Tegoroczne smartfony Apple’a w teorii najwyraźniej nie będą tańsze niż w tamtym roku. Może być nawet drożej. Sprawdźmy stan na dzień przed premierą.
Premiera iPhone’ów 17 została zaplanowana na wtorek 9 września 2025 r. Po 19:00 poznamy oficjalne szczegóły dot. wszystkich czterech modeli: 17, 17 Pro, 17 Pro Max oraz nowego, smukłego iPhone’a 17 Air. Także ich ceny. Nie musimy jednak czekać, aby sprawdzić nieoficjalne doniesienia bazujące na zaufanych źródłach.
Ile będą kosztować iPhone’y 17 w porównaniu z obecną serią iPhone 16?
Podczas premiery iPhone’ów 16 dowiedzieliśmy się, że Apple zdecydował się na obniżenie cen względem serii iPhone 15. Oficjalne ceny zeszłorocznej rodziny smartfonów Apple wyglądają następująco:
- iPhone 16 - 3999 zł (799 dolarów);
- iPhone 16 Plus - 4499 zł (899 dolarów);
- iPhone 16 Pro - 5299 zł (999 dolarów);
- iPhone 16 Pro Max - 6299 zł (1199 dolarów).
Obecnie, niemal rok po premierze, wszystkie te iPhone’y można kupić w znacznie niższych cenach, bo ok. 700 zł taniej względem premierowych wartości. Jak to będzie wyglądać w przypadku serii iPhone 17? Obecne przecieki wskazują co najwyżej ceny, które mają obowiązywać w Stanach Zjednoczonych:
- iPhone 17 - 799 dolarów;
- iPhone 17 Pro - 1099 dolarów;
- iPhone 17 Pro Max - 1199 dolarów;
- iPhone 17 Air - 899/949 dolarów.
Jak ceny iPhone’ów mogą wyglądać w Polsce?
To chyba oczywiste, że nie wystarczy skorzystać obecnego kursu dolara, aby uzyskać ceny iPhone’ów, które będą obowiązywać w Polsce. Zamiast tego trzeba użyć przelicznika Apple’a, wykorzystywanego dla innych urządzeń. Wtedy ceny iPhone’ów 17 będą wyglądać tak:
- iPhone 17 - 3999 zł (bez zmian);
- iPhone 17 Pro - 5799 zł (500 zł drożej);
- iPhone 17 Pro Max - 6299 zł (bez zmian);
- iPhone 17 Air - 4499 zł lub 4749 zł.
Oznaczałoby to, że dwa modele (zwykły oraz Pro Max) pozostaną w tych samych cenach, jak rok temu. iPhone 17 Air może kosztować tyle samo, co iPhone 16 Plus (lub trochę więcej), natomiast iPhone 17 Pro podrożeje o 500 zł. Wcześniejsze informacje sugerowały, że ma to wynikać z faktu zastosowania wyższej pamięci bazowej - 256 GB zamiast 128 GB.
W przypadku wcześniejszych generacji iPhone’ów tylko najlepszy model Pro Max mógł pochwalić się 256 GB pamięci w standardzie, a w innych modelach trzeba było dopłacić 500 zł do dodatkowej przestrzeni na dane. Tym razem Apple nie da wyboru zaoszczędzenia i przeniesie koszt wyższej pamięci na użytkownika. O ile te przecieki się sprawdzą. Może być tak, że Apple nas zaskoczy.
Zobaczymy już jutro - 9 września o godz. 19:00. Wtedy odbędzie się premiera iPhone’ów 17. Przedsprzedaż powinna ruszyć w nadchodzący piątek 12 września, a regularna sprzedaż tydzień później - 19 września.
Więcej o iPhone'ach 17 przeczytasz na Spider's Web: