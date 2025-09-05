/
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę

Co jakiś czas do sieci trafiały przecieki dotyczące nadchodzącego iPhone'a 17, ale najczęściej pochodziły od mniej lub bardziej sprawdzonych informatorów. Teraz mamy potwierdzenie od jednej z największych firm zajmujących się tworzeniem akcesoriów do telefonów i co mogę powiedzieć - nie jest dobrze moi drodzy.

Paweł Grabowski
iphone 17 pro max iphone air
Dbrand to kanadyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem etui, folii ochronnych i naklejek do smartfonów, laptopów i konsol do gier. To duży producent, który za sprawą swojego nietypowego marketingu zdobył całe rzesze obserwujących. W samym serwisie X obserwuje go ponad 2 mln osób. I teraz najlepsze - firma nie ma żadnych zahamowań, żeby publikować materiały dotyczące nadchodzących premier. Trochę mnie to dziwi, bo jednak łatwo ją pozwać, bo pochodzi z Kanady, gdzie przepisy są dosyć jasne, a do tego ma środki na potencjalne odszkodowania. Najwidoczniej ma również pieniądze na dobrych prawników, bo regularnie pokazuje wygląd urządzeń przed premierą - to od nich wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał Nintendo Switch 2, a teraz mamy dokładne zdjęcia nadchodzących iPhone'ów. Będzie brzydko moi drodzy.

Tak wygląda nowy iPhone 17 w najważniejszych wersjach

Nie ma sensu się oszukiwać - kupujący rzucą się na trzy modele - Pro, Pro Max oraz Air. Dwa z nich widzimy na zdjęciach udostępnionych przez dbrand:

Nowa wyspa aparatów to porażka, ale nie mam żadnych wątpliwości, że tegoroczne modele będą sprzedawać się jak wściekłe - mają lepsze podzespoły i aparaty i nie da się ich nie odróżnić od reszty gamy. Na zdjęciu modelu Pro Max widzimy, że pogłoski o przeniesieniu logo niżej były prawdziwe, ale mam dziwne wrażenie, że nie znajduje się teraz w osi symetrii. Mam nadzieję, że to tylko złudzenie optyczne, bo nie zdzierżyłbym takiej niekonsekwencji. iPhone 17 Air wygląda za to dziwnie ze swoim jednym obiektywem i monstrualną wyspą. Znawcy Apple zauważą inny kształt MagSafe, który teraz przypomina olbrzymi znak zapytania. Nie jest to ładne, ale wiem, że słupki sprzedaży wystrzelą w kosmos.

Paweł Grabowski
05.09.2025 10:59
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
