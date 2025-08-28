Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą

Ładowanie...

W listopadzie na orbitę trafią 2 typy urządzeń: opracowane w ramach rodzimego przemysłu obronnego nanosatelity PIAST oraz komercyjne satelity ICEYE, które zostały zakupione w celu szybkiego wdrożenia zdolności obserwacyjnych. To efekt działań, których celem jest zwiększenie niezależności Polski w zakresie rozpoznania i bezpieczeństwa.

Otwarte właśnie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych ma być głównym punktem koordynacyjnym dla przyszłych działań na orbicie. To tutaj będą trafiać dane obrazowe z satelitów oraz prowadzone będą ich bieżące operacje. MON nie ukrywa, że technologie kosmiczne staną się integralną częścią bezpieczeństwa narodowego i będą wykorzystywane nie tylko przez wojsko, ale również w działaniach kryzysowych czy ochronie infrastruktury.

Program PIAST – polskie nanosatelity dla wojska

PIAST (Polish Imaging Satellites) to rozwijany w Polsce program wojskowych nanosatelitów obserwacyjnych. Głównym celem projektu jest uzyskanie przez nasz kraj własnych zasobów obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości, zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. PIAST bazuje na lekkich, kompaktowych satelitach klasy CubeSat, które są tanie w produkcji i mogą działać w konstelacjach, zapewniając częste odświeżanie danych.

Za projekt odpowiada konsorcjum, w którym uczestniczą m.in. Creotech Instruments oraz Wojskowa Akademia Techniczna. PIAST to jeden z flagowych projektów Polskiej Agencji Kosmicznej, finansowany ze środków MON. Docelowo ma stanowić podstawę do rozbudowy własnego systemu obserwacyjnego Polski, z naciskiem na zastosowania wojskowe, ale z możliwym rozszerzeniem na cele cywilne.

ICEYE – satelity radarowe dla strategicznej przewagi

Oprócz rodzimych konstrukcji Polska korzysta także z rozwiązań komercyjnych. Satelity ICEYE to jednostki opracowane przez fińską firmę z silnym polskim udziałem. ICEYE posiada bowiem centrum R&D w Warszawie i aktywnie współpracuje z polskimi instytucjami. Te mikrosatelity radarowe wykorzystują technologię SAR (Synthetic Aperture Radar), dzięki której mogą obserwować powierzchnię Ziemi niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Zakup satelitów ICEYE ma zapewnić Polsce natychmiastowy dostęp do danych rozpoznawczych. Już w 2023 r. ICEYE przekazało Ukrainie dostęp do jednego ze swoich satelitów, co znacząco wzmocniło zdolności obronne tego kraju. Analogiczne zastosowanie przewidziano również w Polsce: do monitorowania granic, infrastruktury, ruchów wojsk czy skutków katastrof naturalnych.

Kierunek dobry, ale potrzeba ciągłości

Rodzimy program obserwacyjny, nawet jeśli oparty na niewielkich satelitach, to krok w stronę technologicznej suwerenności. Wystrzelenie urządzeń PIAST i ICEYE to wydarzenie bardzo ważne, ale istotne tu będzie utrzymanie tempa. Jeśli zabraknie konsekwencji, inwestycje szybko stracą impet. Dla prawdziwego postępu konieczne będą stałe nakłady na rozwój, współpraca z sektorem prywatnym i edukacja kadr.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Lukasz Calko / Shutterstock

Marcin Kusz 28.08.2025 16:54

