/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas otwarcia Centrum Kontroli Misji Satelitarnych zapowiedział, kiedy dokładnie na orbitę trafią pierwsze polskie satelity. Mowa o jednostkach z programu PIAST oraz satelitach komercyjnych ICEYE.

Marcin Kusz
Satelity PIAST i ICEYE polecą na orbitę. MON ogłasza wielki krok ku przyszłości
REKLAMA

W listopadzie na orbitę trafią 2 typy urządzeń: opracowane w ramach rodzimego przemysłu obronnego nanosatelity PIAST oraz komercyjne satelity ICEYE, które zostały zakupione w celu szybkiego wdrożenia zdolności obserwacyjnych. To efekt działań, których celem jest zwiększenie niezależności Polski w zakresie rozpoznania i bezpieczeństwa.

Otwarte właśnie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych ma być głównym punktem koordynacyjnym dla przyszłych działań na orbicie. To tutaj będą trafiać dane obrazowe z satelitów oraz prowadzone będą ich bieżące operacje. MON nie ukrywa, że technologie kosmiczne staną się integralną częścią bezpieczeństwa narodowego i będą wykorzystywane nie tylko przez wojsko, ale również w działaniach kryzysowych czy ochronie infrastruktury.

REKLAMA

Program PIAST – polskie nanosatelity dla wojska

PIAST (Polish Imaging Satellites) to rozwijany w Polsce program wojskowych nanosatelitów obserwacyjnych. Głównym celem projektu jest uzyskanie przez nasz kraj własnych zasobów obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości, zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. PIAST bazuje na lekkich, kompaktowych satelitach klasy CubeSat, które są tanie w produkcji i mogą działać w konstelacjach, zapewniając częste odświeżanie danych.

Za projekt odpowiada konsorcjum, w którym uczestniczą m.in. Creotech Instruments oraz Wojskowa Akademia Techniczna. PIAST to jeden z flagowych projektów Polskiej Agencji Kosmicznej, finansowany ze środków MON. Docelowo ma stanowić podstawę do rozbudowy własnego systemu obserwacyjnego Polski, z naciskiem na zastosowania wojskowe, ale z możliwym rozszerzeniem na cele cywilne.

ICEYE – satelity radarowe dla strategicznej przewagi

Oprócz rodzimych konstrukcji Polska korzysta także z rozwiązań komercyjnych. Satelity ICEYE to jednostki opracowane przez fińską firmę z silnym polskim udziałem. ICEYE posiada bowiem centrum R&D w Warszawie i aktywnie współpracuje z polskimi instytucjami. Te mikrosatelity radarowe wykorzystują technologię SAR (Synthetic Aperture Radar), dzięki której mogą obserwować powierzchnię Ziemi niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Zakup satelitów ICEYE ma zapewnić Polsce natychmiastowy dostęp do danych rozpoznawczych. Już w 2023 r. ICEYE przekazało Ukrainie dostęp do jednego ze swoich satelitów, co znacząco wzmocniło zdolności obronne tego kraju. Analogiczne zastosowanie przewidziano również w Polsce: do monitorowania granic, infrastruktury, ruchów wojsk czy skutków katastrof naturalnych.

Kierunek dobry, ale potrzeba ciągłości

Rodzimy program obserwacyjny, nawet jeśli oparty na niewielkich satelitach, to krok w stronę technologicznej suwerenności. Wystrzelenie urządzeń PIAST i ICEYE to wydarzenie bardzo ważne, ale istotne tu będzie utrzymanie tempa. Jeśli zabraknie konsekwencji, inwestycje szybko stracą impet. Dla prawdziwego postępu konieczne będą stałe nakłady na rozwój, współpraca z sektorem prywatnym i edukacja kadr.

Przeczytaj także:

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Lukasz Calko / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
28.08.2025 16:54
Tagi: ministerstwo obrony narodowejobserwacja niebaSatelity
Najnowsze
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA