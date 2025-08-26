/
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z Kamalem Ghaffarianem, prezesem amerykańskiej firmy Axiom Space. Tematem rozmów było zaangażowanie polskich firm w jeden z najbardziej ambitnych projektów kosmicznych ostatnich lat, czyli budowę komercyjnej stacji orbitalnej.

Marcin Kusz
Nowa stacja kosmiczna z udziałem Polski? Są pierwsze ustalenia
Spotkanie odbyło się 25 sierpnia w Warszawie i zakończyło się wspólnym briefiengiem prasowym ministra obrony oraz prezesa Axiom Space. Głównym tematem rozmów był udział Polski w budowie pierwszej prywatnej stacji orbitalnej, która ma być następcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Projekt realizowany przez Axiom Space staje się jednym z najbardziej przełomowych przedsięwzięć w historii komercyjnej eksploracji kosmosu.

Kosiniak-Kamysz podkreślił przełomowy charakter rozmowy, mówiąc, że mamy do czynienia nie tylko z gigantyczną inwestycją, ale też z wydarzeniem na skalę rewolucji technologicznej.

Polska może wnieść wkład w przyszłość orbitalnych misji

Szef MON zaznaczył, że liczy na udział polskich firm w tworzeniu komponentów do nowej stacji kosmicznej. Choć nie padły konkretne deklaracje, rozmowy mają stanowić początek bardziej zaawansowanej współpracy. Polska już dziś posiada rozwijający się sektor kosmiczny, z firmami i instytutami badawczymi działającymi w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, dlatego potencjalny udział w programie Axiom to naturalny krok w stronę dołączenia do elity państw kosmicznych.

Warto przypomnieć, że budowa nowej stacji orbitalnej to nie tylko prestiż, ale też kontrakty i miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów z takich branż, jak robotyka, mechanika precyzyjna, AI, IT czy materiały kompozytowe.

Z czego znana jest firma Axiom Space?

Axiom Space to amerykańska firma z siedzibą w Houston, która jako pierwsza na świecie rozpoczęła budowę komercyjnej stacji kosmicznej Axiom Station, następczyni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przedsiębiorstwo zostało założone przez Michaela Suffrediniego, byłego kierownika programu ISS w NASA, oraz Kamala Ghaffariana, wieloletniego innowatora w dziedzinie technologii kosmicznych i jądrowych.

Axiom Space zasłynęła m.in. z organizacji pierwszych prywatnych misji załogowych na ISS z udziałem astronautów komercyjnych. Firma współpracuje z NASA oraz europejskimi i japońskimi partnerami przemysłowymi, a jej celem jest stworzenie w pełni niezależnej stacji do badań naukowych, przemysłowych i turystycznych na orbicie okołoziemskiej.

Marcin Kusz
26.08.2025 19:27
