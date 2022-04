Zapłacili 55 mln dol. za dziesięć dni w kosmosie, ale nieoczekiwanie trafili niesamowitą promocję

Jak się jednak okazało, nie był to koniec przygód. Najnowsze dane wskazują, że statek Crew Dragon z załogą powróci na Ziemię 24 kwietnia, czyli nie jeden, a pięć dni później niż planowano, oczywiście o ile pogoda na to pozwoli. Do tego czasu na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie przebywała załoga składająca się z aż 11 astronautów. NASA zapewnia jednak, że zapasów starczy dla wszystkich i nie trzeba będzie uciekać się do racjonowania żywności.