Holoportacja. Na pokład stacji kosmicznej trafił lekarz i nie potrzebował do tego rakiety

Jak donosi agencja, w październiku ubiegłego roku na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wybrał się chirurg dr Josef Schmidt. Tym razem nie była to jednak przesadnie kosztowna wizyta, a zaraz po jej zakończeniu lekarz mógł jak co dzień wsiąść w samochód i wrócić do domu. O co zatem chodzi?