Twój telewizor staje się mózgiem domu. Nie będziesz protestował

Samsung idzie jeszcze dalej ze swoją technologią Samsung Vision AI i procesorami AI NQ 2025, które wykorzystują sieci neuronowe do napędzania wydajności telewizora. Najbardziej zaawansowane modele dysponują procesorami do 2x szybszymi w jednostce NPU (Neural Processing Unit), do 4x szybszymi GPU i do 90 proc. szybszymi CPU w porównaniu z poprzednikami. To nie są już kosmetyczne ulepszenia - to fundamentalna zmiana architektury.