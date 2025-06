Kupuj Smart w MediaMarkt. Trwa wyjątkowa promocja na zestawy TV i akcesoria

Jeśli przymierzasz się do zakupu nowego telewizora, ale wciąż czekasz na odpowiedni moment, to właśnie nadszedł. MediaMarkt wystartował z promocją Kupuj Smart w MediaMarkt!, która pozwoli ci skompletować idealny zestaw do domowej rozrywki z rabatem sięgającym nawet 15 proc. Sprawdziliśmy, co dokładnie oferuje sieć i jakie zestawy warto rozważyć.