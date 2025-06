Nie tylko filmy. XGIMI Wall to przykład kreatywnego potencjału projektorów

Takie doświetlenie obrazem rzucanym na sufit daje naprawdę porządne efekty. Lepsze – bo szersze – niż z wykorzystaniem klasycznych LED-ów. Do tego lepiej zniuansowane. Nie twierdzę przez to, że projektor powinien służyć jako stałe źródło oświetlenia np. do pokoju gracza albo dedykowanej sali fitness. Energetycznie się to nie spina. Za to od czasu do czasu, kiedy wpadają znajomi na turniej EA Sports FC albo marzy się nam porządna sesja jogi, jak najbardziej można poszaleć.