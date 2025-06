NASA odkrywa coś nietypowego. To ściana ognia w kosmosie

Choć możliwości technologiczne Voyagerów są już mocno ograniczone, to nadal stanowią one źródło informacji o tym, co czeka nas poza znaną granicą Układu Słonecznego. Dzięki tym niepozornym sondom ludzkość wciąż przesuwa granicę poznania. Nie tyle na nowe planety, co ku zrozumieniu miejsca, w którym kończy się nasze niebo, a zaczyna przestrzeń wspólna dla wszystkich gwiazd. Odkrycie ściany ognia to kolejny krok ku poznaniu tajemnic Wszechświata.