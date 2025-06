Miliardy złotych w polskich szufladach. 6 tys. zł na każdy dom

Tym sposobem, w statystycznym domu znajduje się ponad 6 tys. zł w nieużywanym sprzęcie. Oczywiście, w niektórych domach wartość będzie wyższa, a niektórych - niższa. To jednak nie tak, że Polacy zupełnie nie pozbywają się niepotrzebnej elektroniki. 38 proc. badanych sprzedaje urządzenia, 12,5 proc. oddaje ją do recyklingu, a co piąta osoba zostawia sprzęt w domu.