Canal+ ma nową ofertę abonamentu i internetu. Sprawdzamy, jak wypada na tle konkurencji

Jak wygląda to u innych operatorów? W przypadku Orange jest droższej - najtańszy pakiet z internet i telewizją kosztuje 50 zł/mies. i oferuje 500 GB internetu oraz dostęp do zaledwie 47 kanałów. Bardziej rozbudowany wariant z 128 kanałami to już koszt 85 zł/mies. W Plusie również znajdziemy podobną ofertę - pakiet obejmujący 85 kanałów telewizyjnych i 600 GB internetu kosztuje 80 zł/mies. To wyraźnie więcej niż w ofercie Canal+.