Będą drukować ludzkie organy. Zaczną od regeneracji psiej skóry

Vital3D to przykład startupu, który rzeczywiście może namieszać, jeśli chodzi o druk organów. Taktyka rozwoju swojej technologii małymi kroczkami to przemyślany most do ambitniejszego celu. Czy za kilka lat Vital3D będzie jednym z liderów biotechnologicznej zmiany w medycynie? Czas pokaże.